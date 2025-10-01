O pensionară de 82 de ani, prinsă băută la volan în Pitești. Ce sancțiuni a primit șoferița

O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice pe o stradă din municipiul Pitești, au anunțat miercuri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Femeia se afla la volan pe strada Depozitelor, când a fost oprită pentru control. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat – sub pragul de 0,40 mg/l, dar suficient pentru a atrage sancțiuni contravenționale.

„Poliţiştii Biroului Rutier Piteşti au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (…) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Piteşti, iar în urma interacţiunii cu poliţiştii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravenţională”, a transmis IPJ Argeş, citat de Agerpres.

Șoferița a fost amendată cu 1.800 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile. Totodată, a primit o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Polițiștii atrag atenția că, în astfel de cazuri, titularul permisului este obligat să susțină un test de verificare a cunoștințelor de legislație rutieră, fără posibilitatea de a reduce perioada de suspendare. Dacă testul nu este promovat sau nu este susținut, suspendarea dreptului de a conduce se prelungește cu încă 30 de zile.