Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Clinica unde a murit fetița de doi ani: „Singurul obiectiv a fost salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior"

Publicat:

Crystal Dental Clinic SRL, unde o fetiță de doi ani și-a pierdut viața, a transmis duminică un nou comunicat oficial după incidentul tragic petrecut zilele trecute, menționând că situația privind autorizarea locației era în curs de finalizare și că ancheta medicală este încă în desfășurare.

Crystal Dental Clinic SRL. FOTO: Facebook
Crystal Dental Clinic SRL. FOTO: Facebook

Sediul avea aviz de funcționare, dar autorizația finală era în curs de emitere

Reprezentanții clinicii precizează că sediul unde a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală nu fusese încă emisă, aspect pe care îl cataloghează drept „o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii”.

Conducerea susține că personalul medical nu a fost informat despre această situație și că nu a avut nicio implicare în procesul de autorizare. Totodată, clinica afirmă că dotările medicale erau complete și conforme cerințelor legale.

Ministrul Sănătății susține, însă, că în clinica în care a avut loc tragedia „echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau şi aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi sigur la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”.

Avocatul clinicii, Tudor Valerică, îl contrazice pe ministrul Rogobete și susține că acel cabinet "avea tot minimul necesar".

Locația respectivă avea absolut toate echipamentele necesare. Și aici mă refer la aparatul de anestezie, defibrilator, monitoare. Nu este reală afirmația că nu ar fi existat echipamentul necesar, din contră, echipamentul de acolo era peste dotarea oricărui spital de stat. Domnul ministru are informații complet greșite, preluate probabil emoțional din alte surse, dar eu vă spun că această aparatură exista. Erau 2 medici ATI care au încercat să salveze viața copilului”, a declarat avocatul la Antena3. 

Activitatea în sediul respectiv a fost suspendată

După producerea tragediei, „activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat. Tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate”.

Ancheta autorităților este în desfășurare

Cauzele medicale ale tragediei sunt investigate de medicii legiști, organele de anchetă și Colegiul Medicilor. Până în acest moment, clinica afirmă că nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă a sediului de cauza decesului.

Reprezentanții subliniază că, în timpul intervenției de urgență, personalul medical „a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei” și că nu au fost chemate persoane din exterior.  

„Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate”, se menționează în comunicat.

Analiză internă privind procedurile administrative

Clinica a demarat și o analiză internă pentru a stabili modul în care activitatea a început înainte de finalizarea autorizării, pentru a identifica vulnerabilitățile administrative și pentru a implementa măsuri de prevenire a unor situații similare. Conducerea subliniază că această analiză vizează exclusiv procedurile administrative, nu personalul medical.

Poziția clinicii față de familie

Crystal Dental Clinic transmite condoleanțe familiei micuței și susține că va continua să sprijine ancheta pentru stabilirea adevărului.

„Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie”, precizează reprezentanții clinicii.

Compania anunță că va continua să comunice public pe măsură ce vor exista informații.

Tot duminică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat noi măsuri după tragedia petrecută la clinica stomatologică. Ministrul a declarat că verificările la nivel național sunt în plină desfășurare, iar rezultatele preliminare arată nereguli grave în zeci de unități medicale: peste 20 de clinici au rămas fără autorizațiile de funcționare, iar pentru alte 30 au fost aplicate sancțiuni.

