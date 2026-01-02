Dinamo a luat de bun ce a aruncat Petrolul. Fundașul a semnat pe trei sezoane

Dinamo l-a adus pe Valentin Țicu (25 de ani), fostul căpitan al echipei Petrolul Ploiești. Țicu a stat în ultima vreme mai mult accidentat decât a jucat.

Apărătorul de bandă stângă a venit liber de contract, după ce și-a reziliat înțelegerea cu găzarii.

„Noul nostru fundaș stânga vine din postura de jucător liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă până la sfârșitul sezonului actual, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029”, scrie Dinamo pe Facebook.

Dinamo ocupă locul 4 în Superligă, după 21 de etape, la două puncte în spatele liderului Unviersitatea Craiova.