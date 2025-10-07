Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență pe durata codului roșu de ploi

Primăria București a anunțat că pune la dispoziția locuitorilor un număr gratuit pentru sesizări de urgență, după emiterea codului roșu de ploi abundente pentru Capitală.

Toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină în contextul emiterii codului roşu de ploi abundente a anunţat Primăria Capitalei. PMB recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare şi să manifeste prudenţă pe durata avertizării meteorologice.

„Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop. Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă. Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice”, a transmis Primăria Capitalei.

Ciclonul mediteranean Barbara se apropie de România, aducând ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de Cod roșu emise de meteorologi.