Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat marți, 1 septembrie, că lucrările la lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 au ajuns la 71% stadiu de execuție, înregistrând un progres de 6% în luna august.

„Evoluție foarte bună a lucrărilor pe Autostrada Transilvania. Șantierul lotului Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 a ajuns la 71% din execuție, un progres de 6 procente pentru luna august. Pe traseul lotului de 28,5 kilometri din județul Bihor, constructorul este foarte bine mobilizat în șantier, cu peste 550 persoane și 404 utilaje și echipamente”, transmite CNIR într-o postare.

Până în prezent, au fost realizați 18 kilometri de balast stabilizat, iar primul și al doilea strat de asfalt au fost așternute pe câte 13,5 kilometri de autostradă.

De asemenea, au fost montate parapete pe 14 kilometri, iar relocarea DN 19 E a fost finalizată, tronsonul fiind parțial redat circulației.

Lucrările sunt executate de asocierea S.C. PRECON TRANSILVANIA S.R.L. (lider de asociere) – CITADINA 98 S.A. Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia este de 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

Termenul de finalizare a contractului este 20 mai 2027.

1/4 Lucrări la lotul Chiribiș Biharia Foto: CNIR

Lotul Chiribiș – Biharia face parte din secțiunea 3C Suplacu de Barcău – Borș, inclusă în tronsonul Gilău – Borș al Autostrăzii Transilvaniei, potrivit 130km.ro. Secțiunea 3C Suplacu de Barcău - Borș se împarte astfel: