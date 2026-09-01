 Avans major pentru un lotul din Autostrada A3, la granița de vest a României. CNIR anunță când vor fi gata lucrările | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Avans major pentru un lotul din Autostrada A3, la granița de vest a României. CNIR anunță când vor fi gata lucrările

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat marți, 1 septembrie, că lucrările la lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 au ajuns la 71% stadiu de execuție, înregistrând un progres de 6% în luna august.

„Evoluție foarte bună a lucrărilor pe Autostrada Transilvania. Șantierul lotului Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 a ajuns la 71% din execuție, un progres de 6 procente pentru luna august. Pe traseul lotului de 28,5 kilometri din județul Bihor, constructorul este foarte bine mobilizat în șantier, cu peste 550 persoane și 404 utilaje și echipamente”, transmite CNIR într-o postare.

Până în prezent, au fost realizați 18 kilometri de balast stabilizat, iar primul și al doilea strat de asfalt au fost așternute pe câte 13,5 kilometri de autostradă.

De asemenea, au fost montate parapete pe 14 kilometri, iar relocarea DN 19 E a fost finalizată, tronsonul fiind parțial redat circulației.

Lucrările sunt executate de asocierea S.C. PRECON TRANSILVANIA S.R.L. (lider de asociere) – CITADINA 98 S.A. Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia este de 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

Termenul de finalizare a contractului este 20 mai 2027.

Lucrări la lotul Chiribiș Biharia
1/4
Lucrări la lotul Chiribiș Biharia Foto: CNIR

Lotul Chiribiș – Biharia face parte din secțiunea 3C Suplacu de Barcău – Borș, inclusă în tronsonul Gilău – Borș al Autostrăzii Transilvaniei, potrivit 130km.ro. Secțiunea 3C Suplacu de Barcău - Borș se împarte astfel:

  • 3C1 Suplacu de Barcău - Chiribiș (26,35 km). Câștigător desemnat: Construcții Erbașu SA, preț 884.123.669,17 RON fără TVA, durată: 6 luni pentru proiectare, 18 luni pentru execuție. Câștigător desemnat în septembrie 2023. Contract semnat în noiembrie 2023. Termen de deschidere: 2026.
  • 3C2 Chiribiș - Biharia (28,55 km). Contract semnat în iunie 2020, dar reziliat în mai 2022. Constructor nou desemnat în iunie 2023: asocierea Precon Transilvania SRL – Citadina 98 SA, preț: 785,22 milioane lei (fără TVA), termen de proiectare: 6 luni, termen de execuție: 18 luni. Contract semnat în martie 2024. Termen de deschidere: 2027.
  • 3C3 Biharia - Borș (5,35 km). Secțiune deschisă în septembrie 2020. Contract semnat în decembrie 2018 cu asocierea Trameco SA - Vahostav-SK a.s. - Drumuri Bihor SA - Drum Asfalt SRL - East Water Drillings SRL, cost 134,22 milioane lei (fără TVA).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
gandul.ro
image
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
mediafax.ro
image
El este fundașul de picior stâng transferat de Universitatea Craiova: francez cu peste 150 meciuri la Guingamp, în Portugalia și Serbia. Exclusiv
fanatik.ro
image
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
libertatea.ro
image
Reacția lui Zelenski după atacul Rusiei de la granița cu România, care a distrus un punct de trecere a frontierei
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Dan Șucu a dat o lovitură de 14 milioane de euro
digisport.ro
image
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Mii de marinari americani vor debarca în Thailanda. Poliţia se pregăteşte de razii anti-prostituţie
observatornews.ro
image
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță mai multe beneficii pentru pensionari. Economisești timp și bani!
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ce document trebuie să ai la medic după 1 septembrie dacă ți-ai făcut buletin electronic. Anunțul CNAS
playtech.ro
image
Război între români și străini la FCSB?! Cum a rezolvat Gigi Becali o situație similară când Mirel Rădoi era antrenor
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
digisport.ro
image
Orașul în care se intră doar cu permis special și nu există niciun drum. În ce regiune se află
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de sute de mii de euro din Timișoara a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Este foarte modernă și e mobilată doar cu lucruri de calitate / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Harta sărăciei din România. Județele cu cea mai mică putere de cumpărare
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu dorința sexuală după 50 de ani? Brian Austin Green recunoaște: „Mi se întâmplă și mie!”
click.ro
image
Anca Pandrea va fi înmormântată lângă marea ei iubire, Iurie Darie. Mărturia emoționantă a celei mai bune prietene
click.ro
image
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Ghenea iubește din nou? Actrița s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios
image
Ce se întâmplă cu dorința sexuală după 50 de ani? Brian Austin Green recunoaște: „Mi se întâmplă și mie!”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani