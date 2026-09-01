Viceprimar cercetat penal după ce a încercat să mușamalizeze un accident în care a fost implicat: „Un eveniment nefericit, care privește viața mea privată”

Alexandru Ștefănescu, viceprimarul comunei gorjene Stejari, este cercetat penal după ce ar fi fost implicat într-un accident și ar fi părăsit locul producerii acestuia înainte de sosirea polițiștilor, în încercarea de a mușamaliza evenimentul rutier.

În cele din urmă, edilul a recunoscut implicarea în accident Foto: FOTO Poliția Română

Potrivit anchetatorilor, autoturismul condus de edil ar fi ieșit de pe carosabil și ar fi lovit gardurile unei gospodării din localitate. Când polițiștii au ajuns la fața locului, șoferul nu mai era prezent, potrivit TVR Info.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj susțin că, după producerea accidentului, urmele evenimentului ar fi fost modificate.

„Un alt bărbat din aceeași localitate ar fi intervenit și ar fi ridicat autoturismul de la locul producerii evenimentului, cu ajutorul unui tractor, transportându-l în curtea unui imobil, fapt ce a condus la modificarea locului producerii evenimentului rutier”, a declarat Ioana Sacagiu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj.

La scurt timp după incident, viceprimarul s-a prezentat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului din Târgu Cărbunești. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, edilul le-ar fi spus medicilor că rănile suferite au fost provocate de o cădere și nu de un accident rutier.

Ulterior, edilul s-a prezentat la Poliție și ar fi recunoscut implicarea în evenimentul rutier. Alexandru Ștefănescul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Contactat pentru un punct de vedere, Alexandru Ștefănescu a transmis că situația ține de viața sa privată și că nu poate comenta dosarul aflat în curs de cercetare.

„A fost un eveniment nefericit, care privește viața mea privată. Totul s-a petrecut în timpul meu liber. În acest moment se află în lucru un dosar penal în cercetare”, a declarat viceprimarul comunei Stejari.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.