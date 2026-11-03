CET București Vest se va racorda direct la rețeaua Transgaz. Investiția ajunge la 83,3 milioane de lei

Electrocentrale București (ELCEN) reia procedura de achiziție publică pentru racordarea directă a CET București Vest la sistemul național de transport al gazelor naturale, administrat de Transgaz. Investiția este estimată la 83,3 milioane de lei, iar contractul are o durată de implementare de 36 de luni. Proiectul este reluat în contextul în care CET București Vest a fost afectată de explozia produsă în incinta centralei la 23 mai 2026, iar repornirea acesteia este programată în noiembrie, potrivit calendarului de reparații.

Explozia de la CET București Vest a afectat activitatea centralei Foto: arhivă

Contractul, de tip EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning), include proiectarea, achiziția echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor. Perioada de implementare este estimată la 36 de luni, cu cheltuieli eșalonate în intervalul 2026-2028, conform Studiului de Fezabilitate actualizat și Programului de Investiții al ELCEN pentru 2026.

Conductă de 480 de metri în Sectorul 6

Proiectul prevede construirea unei conducte subterane de înaltă presiune, cu o lungime de 480 de metri, pe teritoriul administrativ al Sectorului 6. Traseul va porni din racordul existent, va subtraversa Bulevardul Timișoara și va ajunge la noua stație de reglare și măsurare din incinta CET București Vest.

Conducta va fi amplasată cu prioritate pe terenuri din domeniul public. Potrivit ELCEN, configurația propusă urmărește asigurarea debitului și a presiunii necesare alimentării centralei cu gaze naturale.

ELCEN urmărește reducerea costurilor cu gazele

Prin racordarea directă la rețeaua de transport a Transgaz, ELCEN urmărește eliminarea tarifelor de distribuție percepute în prezent de intermediari. Compania estimează că această schimbare va reduce costurile de achiziție a gazelor naturale și, implicit, costurile de producție a energiei termice.

Alimentarea directă din Sistemul Național de Transport ar urma să ofere și o mai mare predictibilitate a cheltuielilor cu combustibilul, precum și flexibilitate în contractarea volumelor de gaze necesare funcționării centralei în regim de cogenerare de înaltă eficiență.

ELCEN invocă, de asemenea, creșterea securității alimentării cu energie termică, printr-o mai mare stabilitate a presiunii gazului necesar funcționării CET București Vest.

Toate centralele ELCEN ar urma să fie racordate la Transgaz

Racordarea CET București Vest face parte din planul companiei de modernizare a infrastructurii de alimentare cu combustibil. Obiectivul declarat al ELCEN este ca toate centralele sale din București să fie conectate direct la rețeaua Transgaz.

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Compania susține că modernizarea căilor de alimentare cu gaze va pregăti infrastructura pentru integrarea noilor capacități de producție, mai eficiente energetic și mai puțin poluante.

ELCEN asigură agent termic pentru aproximativ 560.000 de apartamente, reprezentând circa 8.500 de blocuri și imobile din București, în care locuiesc aproximativ 1,5 milioane de persoane. Compania furnizează, de asemenea, energie termică pentru aproximativ 5.400 de instituții publice, obiective sociale și agenți economici. Totodată, deține o cotă de aproximativ 4% din energia electrică livrată în Sistemul Energetic Național.

Investiții de peste 5 miliarde de lei în alte centrale

În paralel cu proiectul de la CET București Vest, ELCEN implementează trei investiții în capacități de cogenerare de înaltă eficiență la CET Grozăvești, CET Progresu și CET București Sud. Proiectele sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare și au o valoare totală de peste 5 miliarde de lei.

Acestea vizează modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și termice și sunt prezentate de companie drept investiții importante pentru alimentarea Capitalei și stabilitatea Sistemului Energetic Național.

La ce temperaturi livrează centralele ELCEN agent termic

În informarea din 3 noiembrie 2026, compania a prezentat și parametrii de temperatură la care centralele aflate în funcțiune livrează agent termic în sistemul de termoficare al Capitalei.

CET Grozăvești livrează agent termic la 82°C, în intervalul de 80-85°C prevăzut în nota de comandă a Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB).

CET Progresu livrează la 95°C, peste intervalul de 80-85°C indicat în nota de comandă. În cazul CET București Sud, temperatura de livrare este de 74°C, sub valoarea minimă de 80°C solicitată de CMTEB. ELCEN precizează că acest parametru este influențat de manevrele hidraulice din rețeaua de transport.

Explozia de la CET București Vest a afectat activitatea centralei

Repornirea CET București Vest este prevăzută pentru luna noiembrie 2026, conform graficului de reparații. Centrala a fost afectată de explozia produsă în incinta sa, iar reluarea funcționării este prevăzută după finalizarea lucrărilor necesare. Între timp, ELCEN continuă demersurile pentru modernizarea infrastructurii de alimentare cu combustibil, inclusiv prin proiectul de racordare directă la sistemul național de transport al gazelor naturale administrat de Transgaz.