Video Incendiu violent la CET Vest: două transformatoare au luat foc, intervin 8 autospeciale

Un incendiu puternic s-a produs luni seara, 20 aprilie, în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. Mai multe echipaje au sosit la fața locului.

UPDATE 00:25 - Raed Arafat: „30 de tone de ulei sunt în proces de ardere”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis că există aproximativ 30 de tone de ulei care sunt în proces de ardere.

„Din informațiile pe care le am, atât de la ISU București-Ilfov, cât și de la IGSU, este vorba de două transformatoare. Există aproximativ 30 de tone de ulei care sunt în proces de ardere. La fața locului intervin opt autospeciale, iar intervenția se desfășoară cu apă și spumă”, a precizat Arafat.

Acesta precizează că nu se va transmite mesaj RO-ALERT, întrucât incendiul este departe de zonele locuite. Recomandă, totuși, ca persoanele aflate în apropiere să țină geamurile închise.

În acest moment, nu există risc de extindere, însă situația este dinamică și se poate schimba, mai spune Arafat.

Cu toate acestea, a fost oprită alimentarea cu energie electrică la nivelul obiectivului.

„Pentru a asigura o cantitate suficientă de apă, a fost suplimentat dispozitivul cu 8 autospeciale de stingere de mare capacitate (cisterne). Intervenim în continuare pentru localizarea incendiului”, transmite ISU B-If.

Pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, mai mulți utilizatori au semnalat că au avut pene scurte de curent în locuințe.

„Drumul Taberei, în buclă. A făcut urât de tot curentul, a bușit de câteva ori, au sărit UPS-urile din casă în sus”, spune un utilizator.

„Și în Rahova picase curentul temporar, chiar nu știam de ce”

„S-a întrerupt curentul pentru câteva secunde și în Mogoșoaia”

Potrivit ISU B-If, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice.

„Până în momentul de față nu sunt victime. Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD.”