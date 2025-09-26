Centrul Capitalei va fi închis traficului pe timpul nopții de vineri spre sâmbătă. Anunțul Poliției Capitalei

Traficul rutier se va desfăşura cu restricţii pe timpul nopţii în Bucureşti, în zona Calea Victoriei, Bulevardul Dacia şi strada C.A. Rosetti. Poliţia Capitalei anunţă că vor avea loc lucrări de asfaltare şi le recomandă şoferilor să circule cu atenţie.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în vederea execuției unor lucrări de refacere a covorului asfaltic, în intervalul orar 22.30-06.00, se va restricţiona circulaţia vehiculelor pe Calea Victoriei, între bd. Dacia si str. C.A. Rosetti, scrie Mediafax.

În acest context, Brigada Rutieră vă recomandă să respectaţi semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circulaţi cu atenţie sporită şi să respectaţi semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.