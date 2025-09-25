Restricții de circulație pe mai multe artere din Capitală în acest weekend. Au loc mai multe evenimente

Traficul rutier este restricţionat de joi până la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat Brigada Rutieră.

Traficul rutier este restricţionat de joi până la finalul săptămâni, după cum urmează:

Joi, între orele 18:00 şi 23:00, pe str. Constantin Esarcu şi str. Episcopiei, se desfăşoară evenimentul Portobello Stradale.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, până la ora 23:00, traficul vehiculelor este restricţionat pe str. Constantin Esarcu şi str. Episcopiei.

* Vineri, sâmbătă şi duminică, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Cărtureşti vor organiza evenimentul "Street Delivery", ce va consta în expoziţii, minispectacole, ateliere de creaţii şi teatru pe str. Pictor Arthur Verona.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, de joi, ora 23:00 şi până duminică, ora 23:00, se va restricţiona traficul rutier pe str. Pictor Arthur Verona, segmentul de drum cuprins între str. Jean Louis Calderon şi bd. Gheorghe Magheru.

* Sâmbătă, în intervalul orar 07:00-23:00, se va desfăşura evenimentul sportiv "Be Healthy Fitness Festival". Vor fi instituite restricţii de trafic astfel:

- între orele 07:30 şi 20:00 - bd. Mircea Vodă (segmentul cuprins între bd. Unirii şi bd. Octavian Goga);

- între orele 08:30 şi 10:30 - bd. Unirii (segmentul dintre Piaţa Unirii şi Piaţa Alba Iulia) - Piaţa Alba Iulia - bd. Burebista (segmentul de drum dintre str. Popa Stoica Fărcaş şi Piaţa Alba Iulia) - bd. Decebal;

- între orele 08:30 şi 13:30 - bd. Unirii (de la bd. Mircea Vodă până la str. Nerva Traian, sensul de mers dinspre bd. Unirii către Piaţa Alba Iulia).

* Sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 şi 22:00, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană" pe bd. Vâlcea, segmentul de drum cuprins între bd. Camil Ressu şi aleea Râmnicu Vâlcea.

În acest context, se va restricţiona circulaţia autovehiculelor începând cu ziua de vineri, ora 22:00, până luni, ora 06:00.

* Sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 şi 22:00, se va desfăşura o adunare publică, ocazionată de organizarea unui festival stradal în Piaţeta Dr. Rastislav Stefanik (fosta Piaţă Italiană) şi str. Vasile Lascăr, segmentul de drum cuprins între Piaţa Dr. Rastislav Stefanik şi str. Batiştei.

Pentru buna desfăşurare a festivalului, traficul rutier va fi restricţionat în Piaţeta Dr. Rastislav Stefanik (fosta Piaţă Italiană) şi str. Vasile Lascăr, segmentul de drum cuprins între Piaţa Dr. Rastislav Stefanik şi str. Batiştei, fără afectarea intersecţiilor.