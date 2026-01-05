Foto Cine erau tinerii care au murit în incendiul din Elveția. Un adolescent s-a întors după telefon chiar înainte de incendiu

Autoritățile elvețiene care investighează incendiul izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Revelion, au anunțat că au identificat toate cele 40 de victime.

Incendiul, despre care se crede că a fost provocat în momentul în care petrecăreții agitau sticle de șampanie în care fuseseră introduse artificii de tip „scânteietor”, s-a propagat în barul Le Constellation din Crans-Montana și a evoluat rapid, aprinzând, cel mai probabil, mare parte din local în doar câteva secunde.

Patruzeci de persoane din șapte țări diferite și-au pierdut viața. Dintre acestea, 26 aveau între 14 și 18 ani. Unele victime au fost arse dincolo de posibilitatea recunoașterii și au putut fi identificate doar prin analize ADN, scrie Daily Mail.

Cine erau cei 40 de tineri uciși în incendiu

Printre morți se numără 10 cetățeni elvețieni de sex masculin, cu vârste între 16 și 31 de ani; 11 femei elvețiene, cu vârste între 14 și 24 de ani; o femeie de 24 de ani cu dublă cetățenie elvețiano-franceză; trei băieți italieni de 16 ani și două fete italiene de 15 și 16 ani, precum și cinci bărbați francezi cu vârste cuprinse între 14 și 39 de ani.

Au mai fost identificate două femei franceze, de 33 și 26 de ani; o fată de 15 ani cu triplă cetățenie britanică, franceză și israeliană; un băiat de 16 ani cu dublă cetățenie italiană și din Emiratele Arabe Unite; un tânăr român de 18 ani; o fată belgiană de 17 ani; o femeie portugheză de 22 de ani și un băiat turc de 18 ani.

Alte 119 persoane au fost rănite, unele dintre ele aflându-se în continuare în stare critică. Proprietarii francezi ai barului Le Constellation, Jacques și Jessica Moretti, sunt anchetați, fiind suspectați de omor din culpă, vătămare corporală și incendiere din neglijență.

Un boxer de 18 ani a murit încercând să-și salveze prietena

Într-un ultim act de eroism, boxerul Benjamin Johnson, în vârstă de 18 ani, a murit încercând să-și salveze prietena, în momentul în care incendiul a cuprins clubul Le Constellation.

Benjamin, descris de președintele Federației Elvețiene de Box, Amir Orfia, drept „un sportiv promițător și o personalitate luminoasă”, se antrena la Clubul de Box Lausanne.

Amir Orfia a declarat: „Potrivit martorilor, și-a pierdut viața în timp ce își salva prietena, permițându-i acesteia să supraviețuiască. Acest act de altruism absolut reflectă perfect cine era: o persoană care îi ajuta mereu pe ceilalți.”

S-a întors pentru telefon și geacă înainte de incendiu

Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 ani, s-a întors la Le Constellation la ora 1.30 în noaptea de Anul Nou, după ce plecase fără telefon și geacă.

La scurt timp, incendiul a izbucnit, iar adolescentul din Milano a fost ulterior confirmat printre victimele decedate.

Vărul său, Edoardo Sparacino, a declarat pentru agenția de presă italiană ANSA: „Am vorbit cu prietenii lui Achille, care erau acolo, și mi-au spus că vărul meu se întorsese pentru scurt timp în club, exact în momentul în care s-a produs explozia.”

Prima ieșire în oraș s-a sfârșit tragic

Alice Kallergis, cetățean elvețian de origine greacă, 15 ani, ieșise pentru prima dată în oraș împreună cu fratele ei mai mare, Romain, cei doi schiind la Crans-Montana încă din copilărie.

Romain a declarat pentru Metro că au petrecut împreună noaptea de Revelion, după care au decis să meargă în cluburi diferite: Alice a ales, în mod fatal, să meargă la Le Constellation.

Vorbind înainte ca decesul ei să fie confirmat, el a spus: „Am rămas împreună până în jurul orei 1.00, când ea a vrut să meargă la Le Constellation cu câțiva prieteni. Eu am ajuns într-un club din apropiere și am plecat apoi să o salut. Când am ajuns acolo, erau sute de oameni pe stradă și am văzut fumul care ieșea din clădire.”

Anchetă în urma incendiului

Anchetatorii verifică dacă materialul fonoabsorbant folosit pentru tavanul barului respecta normele de siguranță. Foști angajați au susținut, de asemenea, că standardele de siguranță ale clubului erau precare, afirmând că extinctoarele erau ținute sub cheie și că ieșirea de urgență era adesea încuiată.

Numele celor care au murit în incendiu au devenit publice treptat, în zilele următoare tragediei, fiind făcute cunoscute de familii și de autorități din alte țări, pe măsură ce identitățile victimelor au fost confirmate.

Investigația privind incendiul continuă și astăzi, în timp ce trupurile neînsuflețite sunt repatriate, iar familiile cer cu disperare răspunsuri despre cum și de ce a fost posibilă o asemenea tragedie.

Foștii angajați acuză măsuri de siguranță sub standarde

Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation, a declarat pentru presa elvețiană că el și soția sa cooperează pe deplin cu autoritățile. Acesta a spus că barul a fost inspectat „de trei ori în zece ani”. Potrivit mai multor relatări, legislația locală prevede controale anuale pentru clădirile deschise publicului.

În weekend, foști angajați ai barului Le Constellation au ieșit public și au susținut că măsurile de siguranță ale clădirii erau sub standarde, afirmând că extinctoarele erau încuiate, iar o ieșire de urgență era, de asemenea, blocată în mod obișnuit.

Unul dintre ei, Maxime, a declarat pentru postul francez BFM: „Spre deosebire de alte locuri unde am lucrat, aici extinctoarele erau ținute într-o cameră care era încuiată. Exista clar un risc, iar măsurile de siguranță erau destul de discutabile.”

O altă fostă angajată, Sarah, a spus: „Când locuiam într-un apartament de deasupra barului, trebuia să am o cheie ca să deschid ușa ieșirii de urgență pentru a urca… Ni se spunea să nu descuiem ieșirea de urgență decât pentru a urca în apartament.”

Ea a adăugat că ospătărițele erau adesea încurajate să pună artificii în sticlele de șampanie pentru a „face spectacol pentru clienți”.

Duminică, locuitorii din Crans-Montana au ieșit pe străzi într-un marș tăcut în memoria victimelor. Aika Chappaz, una dintre participante, a spus că dreptatea trebuie făcută pentru binele generațiilor viitoare.

„Este esențial ca o asemenea tragedie să nu se mai întâmple niciodată. Iar ancheta trebuie să fie una temeinică, pentru că este de neconceput ce s-a întâmplat”, a declarat ea.