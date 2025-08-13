Un campion european la box a bătut un alt sportiv minor în plină stradă. Conflictul ar fi pornit de la o fată și a fost filmat

Un campion european la box este acuzat că a atacat un minor, sportiv de performanță, lovindu-l brutal în plină stradă. Băiatul de 16 ani a ajuns la spital unde a fost operat în cursul zilei.

Boxerul băcăuan Renato Nica este acuzat că a agresat un minor, tot sportiv de performanță, în fața unei săli de jocuri. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a dus la deschiderea unui dosar penal și la internarea victimei în spital.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Bacău, incidentul a avut loc în cartierul Zimbru, în apropierea unei săli de jocuri frecventate de tinerii din zonă.

Renato Nica, în vârstă de 17 ani, campion european la box, a părăsit cantonamentul echipei naționale de la Onești și a mers la Bacău, pentru „a-şi regla conturile” cu un alt sportiv de performanţă, cu un an mai mic decât el, Bogdan Nasim Sava , legitimat la secția de kickboxing a CSM Bacău.

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost apoi distribuite pe social media de tatăl victimei.

În înregistrare se observă că în faţa sălii de jocuri sunt mai mulţi adolescenţi şi că este vorba despre o discuţie aprinsă. La un moment dat, campionul Renato Nica, însoțit de mai mulți prieteni, se apropie de adolescent și îi aplică un croş extrem de puternic. Cu toate că adolescentul lovit este şi el sportiv de performanţă şi practică kickboxing, acesta nu ripostează deloc, astfel că Renato Nica îi mai aplică o lovitură, care îl doboară pe băiat, în uşa sălii de jocuri. Unul dintre adolescenţii care au asista la scenă încearcă să intervină, însă prietenii boxerului par să blocheze iniţiativa acestuia şi îl îmbrâncesc, în timp ce Renato Nica îl loveşte şi cu piciorul pe sportivul căzut la pământ.

De la ce a pornit conflictul

Bogdan Sava, tatăl adolescentului care a ajuns la spital şi în cursul zilei de miercuri, 13 august, a fost operat, spune că incidentul ar fi pornit din cauza unei fete.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații din astea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi (13 august – n.r.) va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a declarat tatăl victimei.

De asemenea, bărbatul a punctat că acest comportament nu are nicio legătură cu spiritul sportiv, considerând că „a fost un atac mişelesc”, și a atras atenţia că gestul boxerului putea avea consecințe mult mai grave.

„Nu avea voie să facă așa ceva”

Profesorul Relu Auraș, antrenorul lui Renato Nica, s-a declarat surprins și dezamăgit de comportamentul elevului său.

„Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră. A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat antrenorul Relu Auraș.

Deşi el susţine că sportivul a revenit în cantonamentul lotului naţional de box la ora 22:00, imaginile de pe camerele de supraveghere, care arată că altercația a avut loc la ora 00:30, îl contrazic.

Renato Nica este cercetat penal

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a confirmat că a fost depusă o plângere în acest caz și că pe numele sportivului a fost deschis un dosar penal.

Renato Nica, elev al antrenorului Relu Auraș, are un palmares sportiv notabil, fiind campion național și balcanic, medaliat cu bronz la Campionatul European din 2023.

Din păcate, acum, cariera și imaginea sa publică sunt umbrite de acest scandal, iar consecințele legale și sportive urmează să fie stabilite în funcție de rezultatul anchetei.