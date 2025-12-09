Un șofer din Slatina, blocat de polițiști, a sunat la 112 și a ajuns la spital

Un incident rutier aparent minor, pornit de la lipsa centurii și a luminilor, s-a transformat într-o urmărire în trafic în Slatina și acuzaţii de abuz formulate de şofer în urma intervenţiei poliţiştilor.

O simplă abatere de la regulile de circulație s-a transformat luni, 8 decembrie, într-o situație complicată pentru polițiștii din Slatina, județul Olt. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, totul a început după ce un echipaj rutier a observat un șofer care circula fără centura de siguranță și cu autoturismul fără luminile de întâlnire sau de ceață în funcțiune.

Agenții i-au făcut semn să tragă pe dreapta pentru un control de rutină, însă bărbatul a ignorat indicațiile și și-a continuat deplasarea, în ciuda somațiilor repetate.

Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au solicitat sprijinul altor echipaje din zonă. Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului, însă conducătorul auto a continuat să-i sfideze pe poliţişti şi a refuzat să coboare din autoturism, aşa cum i s-a cerut. În această situaţie, repezentanţii legii l-au scos ei din maşină, dar, în timpul intervenției, bărbatul a deschis brusc portiera maşinii, lovind autospeciala poliției și provocând avarierea acesteia, notează presa locală.

În cele din urmă, agenţii l-au încătuşat, pentru a-l duce la sediul poliției în vederea stabilirii identității și aplicării măsurilor prevăzute de lege.

La scurt timp, șoferul a sunat la 112, susținând că ar fi fost agresat de polițiști și cerând sprijin medical, astfel că un echipaj de urgență s-a deplasat la fața locului și l-a transportat la spital pentru evaluare.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunile de purtare abuzivă și distrugere, cauza fiind preluată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, au mai trasmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

IPJ Olt a transmis că toate sesizările privind modul de intervenție al polițiștilor sunt analizate cu obiectivitate și în acord cu procedurile legale în vigoare.