Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, s-ar putea refugia la Moscova pe fondul protestelor de amploare

Există indicii potrivit cărora liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar putea lua în calcul părăsirea țării, în cazul în care protestele în desfășurare scapă de sub control, susțin surse citate de presa internațională.

Potrivit acestor informații, un plan de rezervă ar presupune o eventuală deplasare la Moscova, alături de membri apropiați ai familiei și de consilieri-cheie, în situația în care armata sau forțele de securitate nu ar mai reuși să mențină ordinea sau și-ar retrage sprijinul pentru conducerea de la Teheran.

Speculațiile apar în contextul unor proteste ample declanșate de dificultățile economice tot mai accentuate, pe fondul sancțiunilor internaționale și al scăderii veniturilor din petrol. Inflația anuală a depășit 42%, iar prețurile alimentelor au crescut cu peste 70%, potrivit datelor oficiale.

Pentru a calma nemulțumirile, autoritățile iraniene au anunțat acordarea unor vouchere în valoare de aproximativ 10 milioane de riali (echivalentul a circa 5–6 lire sterline) pentru fiecare cetățean, ca parte a unui program de sprijin economic descris de guvern drept unul dintre cele mai ample din ultimii ani.

Protestele au început la 28 decembrie, în urma unei greve a comercianților din Teheran, și s-au extins rapid în peste 20 de orașe. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 12 persoane au murit în confruntările din ultima săptămână, iar aproape o mie de oameni au fost reținuți. Printre cei afectați s-ar afla și minori.

Imagini difuzate pe rețelele sociale arată ciocniri între forțele de securitate și protestatari, incendierea unor vehicule de poliție și atacuri asupra clădirilor guvernamentale. Autoritățile nu au confirmat oficial amploarea incidentelor.

Trump a avertizat public că Washingtonul este pregătit să intervină

Pe plan internațional, situația a atras reacții puternice. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat public că Washingtonul este pregătit să intervină dacă forțele iraniene folosesc violența împotriva protestatarilor. Casa Albă nu a precizat însă ce formă ar putea lua o eventuală reacție.

La rândul său, Teheranul a respins amenințările, avertizând că orice intervenție externă ar avea consecințe grave pentru stabilitatea regională. Oficialii iranieni au transmis Organizației Națiunilor Unite o plângere formală, acuzând ingerințe externe.

Unii analiști compară situația actuală cu evenimentele din Siria, unde fostul lider Bashar al-Assad s-a refugiat la Moscova în 2024, după ce forțele opoziției au preluat controlul asupra Damascului. Surse citate de presă susțin că autoritățile iraniene ar fi luat măsuri pentru a pregăti un scenariu similar, inclusiv prin transferul unor active.

Public, liderii de la Teheran au adoptat un discurs dublu: au recunoscut dificultățile economice ale populației, dar au promis toleranță zero față de ceea ce numesc „haos” și „destabilizare”. Ayatollahul Ali Khamenei a sugerat că ar fi dispus să dialogheze, însă i-a descris pe participanții la proteste drept „instigatori”.

Aceste manifestații sunt considerate cele mai ample din Iran de la protestele declanșate de moartea tinerei Mahsa Amini, aflată în custodia poliției, un moment care a zguduit profund societatea iraniană.