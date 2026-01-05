search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Nemulțumirile față de războiul lui Putin ies la suprafață în Rusia. „La televizor spun că totul e perfect”

Publicat:

O conversație telefonică interceptată și făcută publică la începutul lunii ianuarie de serviciile de informații militare ucrainene (HUR) oferă o imagine rară asupra nemulțumirilor care se acumulează în interiorul Rusiei față de războiul declanșat de Kremlin în Ucraina.

Vladimir Putin și Valeri Gherasimov/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin și Valeri Gherasimov/FOTO:EPA/EFE

În înregistrare, o femeie din Rusia își exprimă deschis neîncrederea față de conducerea militară și politică a țării, ironizându-l pe șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, și punând sub semnul întrebării mesajele oficiale transmise de propaganda de stat.

„La televizor spun că totul e perfect”

Potrivit interceptării publicate de serviciul de informații al armatei ucrainene, GUR, femeia respinge informațiile difuzate de televiziunile ruse, care prezintă situația de pe front drept stabilă și controlată.

„La televizor spun că totul e perfect. M-am uitat ieri – fața lui e strâmbată, a lui Gherasimov, generalul… Doamne, Iulia, uită-te la fața lui”, spune aceasta, folosind un limbaj dur pentru a-l descrie pe unul dintre cei mai importanți oameni ai aparatului militar rus.

Gherasimov este șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse și prim-adjunct al ministrului Apărării, fiind considerat unul dintre arhitecții principali ai războiului împotriva Ucrainei.

Critici la adresa cercului lui Putin

În continuarea convorbirii, femeia își îndreaptă criticile și spre președintele Vladimir Putin, precum și spre anturajul acestuia, pe care îl descrie ca fiind rupt de realitate.

„El stă în capul mesei, Putin e acolo, toți lingușitorii bine aranjați stau lângă el și îi spun că totul este în regulă”, afirmă interlocutoarea, sugerând că deciziile sunt luate pe baza unor rapoarte cosmetizate.

Ea pune sub semnul întrebării capacitatea liderului de la Kremlin de a înțelege situația reală de pe front, afirmând că ar trebui să vadă personal efectele războiului.

„Putin ar trebui să îmbrace o uniformă de camuflaj, să-și ia paza și să meargă incognito, ca să nu știe nimeni cine este. Să meargă și să vadă ce se întâmplă cu adevărat”, spune femeia.

Teama de escaladare

Interceptarea scoate la iveală și o anxietate profundă legată de utilizarea rachetelor și de riscul unei escaladări majore a conflictului.

„O rachetă – ce e o rachetă? Iulia, noi lansăm una și ei lansează înapoi”, spune ea, avertizând asupra consecințelor catastrofale ale unei astfel de spirale.

„Asta e. Sfârșitul lumii”, concluzionează femeia.

Mesajul serviciilor ucrainene

În comunicatul care însoțește publicarea înregistrării, serviciile de informații militare ale Ucrainei au transmis că responsabilitatea pentru crimele de război comise împotriva populației ucrainene este inevitabilă.

„Pentru fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean va exista o pedeapsă justă”, a transmis GUR.

Interceptările, o fereastră spre realitatea din Rusia

Într-un interviu acordat în 2023 publicației Kyiv Post, o femeie identificată sub pseudonimul „Maria”, care lucrează ca specialist în interceptări, a explicat că discuțiile surprinse sunt autentice, chiar dacă uneori par greu de crezut.

„Toate sunt reale, chiar dacă par nebunești. Uneori nici eu nu pot crede ce aud, dar aceasta este realitatea”, a spus ea.

Interceptarea adaugă o nouă piesă la tabloul tot mai complex al tensiunilor interne din Rusia, unde propaganda oficială încearcă să mențină aparența controlului, în timp ce nemulțumirile și temerile par să se acumuleze în rândul populației.

Rusia

