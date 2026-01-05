Trump şi-a reafirmat dorinţa de a anexa Groenlanda: „Ne vom ocupa în vreo două luni”

Președintele Donald Trump şi-a reafirmat dorinţa de a anexa Groenlanda, după ce premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a cerut să înceteze „ameninţările” cu anexarea.

Intervenţia militară americană în Venezuela, care a subliniat puternic interesul lui Donald Trump faţă de vastele zăcăminte petroliere venezuelene, a reaprins temeri cu privire la Groenlanda, râvnită de către miliardar din cauza resurselor miniere importante şi locului său strategic, scrie News.ro.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere a securităţii naţionale, iar Danemarca nu va fi în măsură să se ocupe de acest lucru”, a reafirmat preşeditnele american duminică seara, în faţa unor jurnalişti, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

„Ne vom ocupa de Groenlanda în vreo două luni. Să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, a adăugat el.

Mai devreme, Donald Trump a determinat-o pe şefa Guvernului danez Mette Frederiksen să rupă tăcerea.

Întrebat într-un interviu telefonic, de către revista The Atlantic, despre implicaţiile cu privire la Groenlanda ale operaţiunii militare în Venezuela, Trump a răspuns că partenerilor săi le revine să le evalueze.

„Ei vor trebui să-şi facă propria opinie. Eu chiar nu ştiu”, a răspuns miliardarul.

„Însă avem absolută nevoie de Groenlanda. Avem nevoie de ea pentru apărarea noastră”, a adăugat el imediat.

Anterior, Mette Frederiksen i-a cerut președintelui Donald Trump „să oprească amenințările” privind preluarea Groenlandei, adăugând că „SUA nu au niciun drept să anexeze vreuna dintre cele trei națiuni din Regatul Danemarcei”.

„Aș îndemna cu fermitate Statele Unite să înceteze amenințările la adresa unui aliat istoric apropiat și la adresa unei alte țări și a unui alt popor care au spus foarte clar că nu sunt de vânzare”, a declarat ea.

Tensiunile au fost amplificate de evoluții recente de la Washington. La sfârșitul lunii decembrie, Trump a anunțat numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda.