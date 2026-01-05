Femeie înjunghiată de soț în casa lor, în Constanța. Bărbatul a fost arestat preventiv

Un bărbat din municipiul Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi înjunghiat soția cu cuțit, rănind-o în zona toracică.

Incidentul a avut loc în data de 3 ianuarie 2026, în locuința celor doi. În urma unui conflict, bărbatul și-ar fi lovit soția cu un cuțit în regiunea toracică, atât anterior, cât și posterior, provocându-i leziuni traumatice.

Femeia a fost transportată la spital, unde medicii au stabilit că rănile suferite necesită între opt și nouă zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

„În cauză s-a reţinut în data de 03.01.2026, în jurul orei 01:30, în timp ce se afla în locuinţa sa, situată în municipiul Constanţa, persoana vătămată a fost agresată fizic de către soţul său, ce a lovit-o cu un obiect înţepător în regiunea toracică anterioară şi posterioară, provocându-i leziuni traumatice care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Agresorul a fost reținut și prezentat ulterior Judecătoriei Constanța. Instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.