Un polițist din Iași, acuzat că a agresat un minor în timpul unei petreceri. Reacția IPJ

Un poliţist din judeţul Iaşi este cercetat după ce ar fi agresat un minor, incidentul având loc în timpul liber, la o petrecere în localitatea Răducăneni. Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi a deschis o anchetă internă şi a subliniat că se delimitează de astfel de comportamente.

Victima a sesizat IPJ Iaşi printr-un apel la 112, afirmând că a fost agresată fizic de poliţistul respectiv. Verificările preliminare arată că incidentul ar fi izbucnit în urma unui conflict la petrecere, relatează News.ro. La faţa locului s-ar fi aflat şi o patrulă de poliţie, care, potrivit primelor informaţii, nu ar fi intervenit pentru aplanarea situaţiei.

Dosar penal și anchetă internă

Pe numele poliţistului a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate de poliţiştii Biroului Control Intern, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

IPJ Iaşi a transmis că se delimitează de „orice comportament care contravine legii şi normelor etice şi nu tolerează astfel de fapte din partea personalului propriu”. În funcţie de rezultatul anchetei, instituţia va dispune şi alte măsuri împotriva poliţistului.