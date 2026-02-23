Ajutoarele pentru încălzire, sifonate în birourile primăriei. Schema prin care trei angajate au delapidat banii a 250 de familii nevoiașe

Asistenta socială, contabila și casiera Primăriei Chiuza din județul Bistrița Năsăud, reținute sâmbătă pentru delapidare, ar fi pus la punct un mecanism prin care au încasat, timp de peste un an, ajutoarele pentru încălzire de care ar fi trebuit să beneficieze 250 de familii vulnerabile. Documentele erau validate intern, iar banii erau retrași în numele beneficiarilor.

Prejudiciul, estimat ajunge la 280.000 de lei, a fost descoperit abia după ce oamenii au început să întrebe de ce nu și-au primit drepturile, potrivit Știrilor ProTV.

Cum funcționa mecanismul

Potrivit anchetatorilor, asistenta socială analiza dosarele depuse pentru ajutoarele de încălzire și transmitea datele contabilei. Aceasta pregătea documentele necesare, iar casiera ridica efectiv banii. Schema ar fi funcționat timp de mai bine de un an, din octombrie 2024 până în ianuarie 2026.

Suspiciunile au apărut după ce mai mulți localnici au reclamat că nu au primit ajutoarele, deși știau că alți consăteni au intrat în posesia banilor.

Grigore Bradea, primarul comunei, spune că sesizările au venit chiar de la oameni:

„Au mai sunat și au întrebat de ce nu au primit nimic, în timp ce alții au luat 400 de lei. Așa au apărut primele semne de întrebare”, a explicat edilul.

„Nu e normal să iei banii oamenilor necăjiți”

După sesizări, autoritățile au descins la primărie și au ridicat documente pentru verificări. Localnicii spun că situația trebuia clarificată: „Bine că s-a descoperit. Nu e normal să iei banii oamenilor necăjiți”, afirmă o femeie din comună.

Alt locuitor spune că faptele trebuie sancționate:

„Trebuie pedepsiți cei care se folosesc de banii oamenilor sărmani. Așa ceva nu se poate tolera.”

Procurorii le acuză pe cele trei angajate de constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare.

Femeile au reținute sâmbătă pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

În timp ce contabila s-a prezentat luni la serviciu, casiera și asistenta socială au intrat în concediu de odihnă.