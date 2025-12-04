Percheziţii în Dolj într-un dosar de delapidare: funcţionari suspectaţi că au însuşit bonuri de carburant

Poliţiştii din Dolj au descins joi dimineaţă în şapte locaţii, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar privind delapidarea şi falsul intelectual. Mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că ar fi însuşit bonuri valorice de carburant, trei persoane urmând să fie duse la audieri.

Şapte percheziţii au fost efectuate în judeţul Dolj, atât la sediul unei instituţii publice, cât şi la adrese ale unor persoane fizice şi juridice. Acţiunea are loc în cadrul unui dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, vizând infracţiuni de delapidare şi fals intelectual.

„În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj au pus în executare 7 mandate de percheziţie domiciliară, toate în judeţul Dolj, la sediul unei instituţii publice, precum şi la persoane fizice şi juridice. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals intelectual”, a transmis IPJ Dolj, potrivit News.ro.

Cum ar fi acţionat suspecţii

Potrivit anchetatorilor, funcţionari ai instituţiei publice, responsabili cu gestionarea consumului de carburant, sunt bănuiţi că, în perioada 2022 - august 2025, şi-ar fi însuşit în interes personal bonuri valorice de carburant.

„Ulterior, pentru a crea aparenţa de legalitate şi justificarea în interesul instituţiei, aceştia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului, prejudiciul cauzat urmând a fi stabilit în urma cercetărilor”, a precizat IPJ Dolj.

În urma percheziţiilor, poliţiştii vor pune în executare trei mandate de aducere. Persoanele vizate vor fi duse la audieri pentru clarificarea situaţiei şi stabilirea responsabilităţilor în dosar.