Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Percheziţii la o primărie din Bihor. Primarul şi viceprimarul, anchetaţi pentru pentru delapidare. Banii de ajutoare de urgență ar fi ajuns la rude și votanți

Percheziții, miercuri, la Primăria Lugaș și la domiciliile primarului și viceprimarului comunei, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor publice și obținerea ilegală de bani pentru ajutoare de urgență. O parte din bani ar fi ajuns în buzunarele rudelor.

Primarul Sorban Levente este o figură controversată pe plan local. FOTO: Facebook/Sorban Levente
Primarul Sorban Levente este o figură controversată pe plan local. FOTO: Facebook/Sorban Levente

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat miercuri, 17 decembrie, trei percheziții la sediul Primăriei Lugașu de Jos și la domiciliile primarului Sorban Levente și viceprimarului Cătălin Nicolae Cofar, într-un dosar penal ce vizează delapidarea fondurilor publice și obținerea ilegală de sume destinate ajutoarelor de urgență pentru familiile afectate de fenomenele meteo extreme din 25 iulie 2023.

Potrivit Poliției Bihor, anchetatorii suspectează că primarul şi viceprimarul ar fi umflat artificial numărul și gravitatea daunelor, cu scopul de a obține sume mai mari din bugetul de stat, iar fondurile au ajuns la persoane care, în realitate, nu erau îndreptățite să le primească.

„Demersurile derulate în acest sens de respectiva UAT s-ar fi realizat prin prezentarea de documente și date false sau inexacte, iar în urma acestora, 528 de persoane domiciliate pe raza unității administrativ-teritoriale ar fi obținut ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului respectiv”, se arată în comunicat.

Bihoreanul citează surse care spun că printre beneficiari s-ar fi numărat rude apropiate ale primarului și viceprimarului, dar și persoane din comunitatea locală de romi, principalii susținători ai primarului Sorban Levente în campania electorală, iar fiecare beneficiar ar fi primit suma de 4.000 de lei. În unul dintre cazuri, ajutorul a fost acordat unei persoane cu domiciliul stabilit la biserica din localitate.

Potrivit Poliției Bihor, bugetul statului a fost prejudiciat cu 792.000 de lei din fondurile de urgenţă.

Studii seismice într-o zonă fără risc

Pe lângă ajutoarele de urgență, polițiștii verifică dacă administrația locală a cheltuit ilegal fonduri publice pentru studii și proiecte de consolidare seismică, în condițiile în care localitatea se află în cea mai scăzută clasă de risc seismic, iar unele servicii ar fi fost efectuate formal sau deloc, cauzând astfel un prejudiciu estimat la peste 500.000 de lei.

„Respectivele achiziții directe nu ar fi fost realizate sau ar fi fost realizate formal, cauzându-se astfel un prejudiciu bugetului local, prin cheltuirea nelegală a fondurilor publice, estimat la peste 500.000 de lei”, se explică în comunicatul autorităţilor.

Descinderile au fost efectuate în continuarea cercetărilor in rem, adică pe fapte, fără ca vreo persoană să fie pusă sub acuzare, iar polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, contracte și două telefoane mobile pentru continuarea anchetei, desfășurate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Prejudiciul total reținut în dosar este, astfel, de aproximativ 1.292.000 de lei.

Ce spune primarul 

Contactat de jurnaliştii locali, primarul Sorban Levente a confirmat descinderile și a explicat că acestea au avut loc la el, la viceprimar și la Primărie.

„Au venit colindătorii”, a spus edilul, adăugând că nu a greșit în niciun fel și că ajutoarele de urgență au fost acordate legal și rapid.

„Au fost localități unde primarii nu s-au mișcat și oamenii n-au primit bani. Noi i-am anunțat imediat pe oameni să vină. Comisia, formată din reprezentanți ai Primăriei, Prefecturii și de la Pompieri, a fost pe teren, iar în două zile am trimis listele cu păgubiții și prejudiciile”, a afirmat primarul.

Întrebat dacă rudele sale au beneficiat de ajutor de urgenţă, acesta a precizat: „Poate cumnata, care are solarii, dar nu știu exact. Au trecut doi ani”.

În ceea ce privește studiile seismice, Sorban Levente a spus că evaluările au vizat doar clădirile Primăriei și că plățile nu s-au efectuat, deoarece fondurile guvernamentale solicitate nu au fost aprobate.

„Sunt majoritatea clădiri vechi, fără fundații, și trebuia să știm în ce stare sunt. Studiile s-au făcut, însă nu au fost plătite încă, pentru că noi am aplicat pentru fonduri guvernamentale, dar nu le-am primit”, e explicat el.

Cine este Sorban Levente

Aflat la al șaselea mandat de primar al comunei Lugașu de Jos, Sorban Levente este considerat unul dintre cei mai controversați edili din Bihor.

De-a lungul anilor, presa locală a semnalat multiple abuzuri, printre care:

* Refuzul de a elibera acte cetățenilor care nu îl sprijină;

* Încercarea de a lăsa o localnică fără casă, sub pretextul că tatăl acesteia ar fi dorit să o lase moștenire Primăriei;

* Încercarea de a separa școala din comună pe criterii etnice;

* Facturarea unui consum ireal de apă de peste 850.000 lei în 2022;

* Risipirea a 800.000 euro pentru un „centru turistic” care nu a fost niciodată folosit;

* Încercarea de a incendia o pădure a composesoratului din Urvind;

* Blocarea timp de peste 7 ani a extinderii conductei magistrale de gaz spre Aleșd;

* Umflarea nelegală a taxelor și impozitelor locale;

* Decizia de a expropria o pășune de peste 140 hectare sub pretextul construirii unui baraj;

* Lansarea de proiecte fantasmagorice, precum construirea unui aerodrom în Urvind, doar pentru a expropria localnici;

* Deţine calitatea de președinte al Asociației de Pădurit și Pășunat Silvana din Urvind, pe care a folosit-o pentru a închiria terenuri soției și cumnatei sale;

* Cheltuieli nejustificate din PNDL pentru reabilitarea școlilor și grădinițelor, lucrări realizate de mântuială etc.

Astfel, Sorban Levente și-a construit o reputație de edil controversat, cu multiple abuzuri și folosire a funcției publice pentru interese proprii, iar actuala anchetă pentru delapidare și obținere ilegală de fonduri adaugă un nou capitol la istoricul său controversat.

Oradea

