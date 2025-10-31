search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Cadavrul unui femei va fi deshumat: bărbatul care o avea în grijă își acuză concubina că ar fi omorât-o

0
0
Publicat:

O femeie de 83 de ani înmormântată în Cimitirul Pantelimon va fi exhumată, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis urmărirea penală pentru omor calificat în cazul morții acesteia.

După deshumare, va fi făcută o autopsie. FOTO Shutterstock
Cadavrul bătrânei va fi exhumat pentru continurea cercetărilor, potrivit Știrilor ProTV.

Femeia se afla în îngrijirea unui bărbat din Pantelimon, județul Ilfov, în baza unui contract de întreținere cu uzufruct viager, potrivit anchetatorilor. Bătrâna n-ar fi murit din cauze naturale, așa cum se credea, ci ar fi fost ucisă de concubina bărbatului, denunțător în acest caz.

Ce i-a dat bătrânei să bea

Datele din anchetă arată că, în noaptea de 16 spre 17 octombrie, inculpata, o femeie de 35 de ani, i-ar fi administrat victimei un amestec din vin roșu, cafea, medicamente psihiatrice și săpun lichid, apoi a sufocat-o cu o pernă.

Moartea victimei fost inițial percepută ca una naturală, dată fiind vârsta femeii, deși interveniseră două echipaje de ambulanță, inclusiv cu medic. Victima a fost înmormântată pe 19 octombrie în Cimitirul Sf. Gheorghe din Pantelimon.

În urma investigațiilor, suspecta a fost localizată în județul Dolj și adusă la Parchetul Ilfov pe 30 octombrie.

Procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore și au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă.

După deshumarea cadavrului, va fi efectuată o autopsie medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a morții și a circumstanțelor săvârșirii faptei. 

Amintim că, în urmă cu doi ani, cadavrul unei foste profesoare din Arad, decedate  în pandemie, a fost deshumat. Femeia fusese atunci diagnosticată cu Covid-19, iar familia a cerut o anchetă.

În urmă cu câțiva ani, magistraţii Judecătoriei Huşi au admis plângerea familiei unui medic veterinar, ale cărui oseminte au fost mutate dintr-un cimitir în altul de sora sa, fără nicio autorizaţie şi fără a avea acordul soţiei şi fiului defunctului.

București

