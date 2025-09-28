search
Duminică, 28 Septembrie 2025
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă bărbatul care i-a distrus viața

Publicat:

O femeie a reușit să obțină în instanță dreptul de a-și exhuma soțul, după ce un alt bărbat, care le-a distrus viața, a fost înmormântat alături.

Mormânt FOTO: X
Mormânt FOTO: X

Când David Woods, în vârstă de 81 de ani, a murit la sfârșitul iernii anului trecut, un mic grup de prieteni și rude s-au adunat în jurul unei parcele proaspăt săpate în cimitirul bisericii locale și s-au rugat să i se permită să se odihnească în pace. 

Din nefericire, în curând avea să se afle că tatăl și soțul iubitor avea o soartă cu totul opusă - iar ceea ce se presupunea a fi locul său de odihnă finală avea să se dovedească a fi orice altceva,  scrie Dailly Mail. 

Pentru că, printr-o întorsătură extraordinară a sorții, la scurt timp după înmormântarea lui Woods, locul de veci imediat alăturat a fost alocat celui mai mare dușman al său. 

Acest dușman era Daniel Thomas, un infractor de carieră, printre ale cărui victime se întâmpla să se afle și familia lui Woods. 

 Văduva lui Woods a fost atât de îngrozită de această coincidență crudă, încât a fost împinsă să ia ultima măsură reparatorie și a solicitat Înaltei Curți permisiunea de a exhuma trupul soțului ei. 

La auzul detaliilor despre cruda indignare la care a fost expus postum Woods, judecătorul de caz a acordat această dispensă foarte rară. 

Astfel, săptămâna trecută, trupul lui David Woods a fost exhumat din mormântul său din curtea bisericii St Nicholas din satul Ash din Kent și a fost reînhumat, cu o ceremonie minimă, într-un alt mormânt, la o distanță mai mare de cel al escrocului condamnat Daniel Thomas. 

O sursă juridică a declarat pentru The Daily Mail: "Acesta este unul dintre cele mai neobișnuite sau de-a dreptul bizare cazuri pe care le-am întâlnit vreodată - seamănă mai mult cu ceva din cronicile Barchester ale lui Trollope decât cu ceva din Marea Britanie a secolului XXI”.

Când văduva Woods  a descoperit cine a fost îngropat lângă soțul ei a fost de-a dreptul îngrozită

 Atât de supărată a fost încât vizitele ulterioare pentru a depune flori la mormântul soțului ei au fost efectuate doar la adăpostul întunericului, pentru a nu mai fi nevoită să vadă mormântul adiacent al dușmanului soțului ei. 

Detaliile exacte cu privire la ceea ce a făcut Daniel Thomas pentru a stârni ura permanentă a lui Woods rămân neclare. 

Ceea ce știm este că a început cu exploatarea uneia dintre cele două fiice ale lui Woods, Amanda, 56 de ani, și Tracey, 52 de ani - și că a implicat o sumă relativ mare de bani. 

Thomas ar fi abuzat și exploatat una dintre aceste surori și, încercând să își scoată fiica din situația ruinantă în care fusese lăsată, l-a „aproape falimentat” pe Woods, care a petrecut apoi ani de zile plătind datoriile rezultate. 

Thomas nu a fost acuzat niciodată pentru ceea ce a făcut familiei Woods, însă alte fapte pentru care a fost adus în fața justiției ne dau o idee despre ce fel de om a fost. 

Cert este că Woods a fost exhumat și ulterior a fost reînhumat la doar câțiva metri distanță de vechiul său dușman - distanța maximă disponibilă într-un cimitir istoric în care au mai rămas doar nouă locuri. 

Acum, spațiul în care se afla mormântul lui Woods a fost acoperit cu iarbă proaspătă, în timp ce mormântul lui Thomas a rămas la locul lui.

