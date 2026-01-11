Bucureștenii tremură de frig în case. Aproape 40% din blocuri au probleme cu apa caldă și căldura, în plin val de ger

Bucureștenii se confruntă cu probleme mari privind furnizarea apei calde și a căldurii, în contextul valului de ger care a cuprins România. Potrivit aplicației Termo Alert, aproximativ 38% dintre locuințele din Capitală au probleme la primirea agentului termic, iar situația este resimțită mai ales în sectoarele 2 și 3, unde debitul furnizat de CE Sud este insuficient pentru a asigura confortul termic necesar.

Ninsoarea continuă încă de ieri seară, iar termometrele indică temperaturi scăzute, cu maxime diurne prognozate în jurul valorii de -2 grade Celsius și minime care pot coborî până la -13 grade în nopțile următoare.

Probleme cu furnizarea căldurii

Aplicația Termo Alert arată că blocurile afectate de deficiențe termice se află în principal în sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Autoritățile au informat locuitorii că unele dintre defecțiuni vor fi remediate luni noapte, în jurul miezului nopții, însă termenul ar putea fi prelungit în funcție de evoluția situației.

Stratul de zăpadă din București a ajuns la aproximativ 10 cm, iar meteorologii estimează că acesta va continua să crească pe fondul ninsorilor persistente.

Vremea în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă de vreme deosebit de rece pentru municipiul București, valabilă până marți dimineață:

În intervalul 11 ianuarie, ora 08:00 – 12 ianuarie, ora 08:00, cerul va fi noros, iar ninsorile vor continua, depunând un strat de zăpadă de 2–4 cm. Maxima termică se va situa între -4 și -3 grade, iar minima între -6 și -5 grade.

În perioada 12 ianuarie, ora 08:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vremea va rămâne deosebit de rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de -1 grad.

Noaptea de luni spre marți va fi extrem de geroasă, cu valori care ar putea ajunge până la -13 grade Celsius.

Meteorologii precizează că valul de frig va persista în toată țara până vineri.