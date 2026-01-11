search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iarna lovește în forță România: zonele aflate sub cod galben de ninsori, viscol și ger

0
0
Publicat:

Ninsorile au revenit în mare parte din țară, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme deosebit de rece, vânt puternic și viscol. Jumătatea de sud se află sub cod galben de ninsori și viscol, unde se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri, iar temperaturile vor coborî până la -15 grade. Capitala și mai multe regiuni sunt vizate de avertizări de ger, iar în județul Constanța au apărut deja primele probleme în trafic.

Vreme extremă în România FOTO: Arhivă
Vreme extremă în România FOTO: Arhivă

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că până la ora 12:00 este în vigoare un cod galben pentru șapte județe din sud și sud-est. „Așteptăm precipitații sub formă de ninsoare, zăpadă de 10–15 cm, dar în același timp și intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h, pe litoral posibil rafale de 70 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 de metri”, a spus ea.

Totodată, un alt cod galben, valabil până luni dimineață la ora 10:00, vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și zona de munte. „Vorbim de temperaturi deosebit de scăzute și ger, maximele zilei între -10 și -2 grade, iar pe parcursul nopților și dimineților temperaturile minime între -15 și -6 grade și, cu siguranță, în condițiile în care vom consemna și intensificări ale vântului, senzația de rece va fi mult amplificată”, a adăugat Elena Mateescu.

Bucureștiul, sub informare meteo: ninsori, polei și ger

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul 11 ianuarie, ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10:00, municipiul București se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă. La ora 01:30, grosimea stratului de zăpadă depus în Capitală era în medie de 3-4 cm, iar temperatura minimă era de -5…-4 grade.

Pentru intervalul 11 ianuarie, ora 08:00 – 12 ianuarie, ora 08:00, meteorologii prognozează cer noros și ninsori slabe, cu depunerea unui strat de zăpadă de 2-4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima zilei va fi de -4…-3 grade, iar minima de -6…-5 grade. În perioada 12 ianuarie, ora 08:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menține deosebit de rece: cer variabil, vânt slab până la moderat, cu o maximă în jur de -1 grad și minime între -10 și -8 grade.

Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute FOTO: ANM
Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute FOTO: ANM

Primele efecte în Constanța: drum blocat și mașini înzăpezite

Codul galben a început deja să creeze probleme în județul Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că duminică, la ora 05:40, drumul județean DJ391A, între localitățile Șipote și Văleni, a fost blocat temporar din cauza condițiilor de iarnă. În zonă s-a intervenit cu utilaje, iar circulația a fost reluată în condiții de siguranță.

De asemenea, opt autoturisme au rămas blocate în zăpadă în localitățile Crucea, Dobromir, Tariverde, Mihai Viteazu și Cogealac și au fost deblocate cu sprijinul primăriilor și al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, potrivit News.ro. Autoritățile au precizat că nu sunt alte drumuri naționale sau județene blocate și că, în prezent, nu există intervenții în desfășurare.

Județul Constanța se află sub cod galben până duminică la ora 12:00, iar meteorologii anunță ninsori însemnate cantitativ, cu depuneri de zăpadă de 10-15 cm.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Ce a zis, de fapt, antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică! Scandalul momentului din Arabia Saudită ia amploare
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
La ce foloseşte maneta de sub scaunul din avion: nu e doar pentru deblocare în caz de evacuare
playtech.ro
image
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Val de concedieri în 2026! Cine vor fi primii angajați dați afară
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Rose McGowan foto Profimedia jpg
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!