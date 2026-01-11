Iarna lovește în forță România: zonele aflate sub cod galben de ninsori, viscol și ger

Ninsorile au revenit în mare parte din țară, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme deosebit de rece, vânt puternic și viscol. Jumătatea de sud se află sub cod galben de ninsori și viscol, unde se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri, iar temperaturile vor coborî până la -15 grade. Capitala și mai multe regiuni sunt vizate de avertizări de ger, iar în județul Constanța au apărut deja primele probleme în trafic.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că până la ora 12:00 este în vigoare un cod galben pentru șapte județe din sud și sud-est. „Așteptăm precipitații sub formă de ninsoare, zăpadă de 10–15 cm, dar în același timp și intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h, pe litoral posibil rafale de 70 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 de metri”, a spus ea.

Totodată, un alt cod galben, valabil până luni dimineață la ora 10:00, vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și zona de munte. „Vorbim de temperaturi deosebit de scăzute și ger, maximele zilei între -10 și -2 grade, iar pe parcursul nopților și dimineților temperaturile minime între -15 și -6 grade și, cu siguranță, în condițiile în care vom consemna și intensificări ale vântului, senzația de rece va fi mult amplificată”, a adăugat Elena Mateescu.

Bucureștiul, sub informare meteo: ninsori, polei și ger

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul 11 ianuarie, ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10:00, municipiul București se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă. La ora 01:30, grosimea stratului de zăpadă depus în Capitală era în medie de 3-4 cm, iar temperatura minimă era de -5…-4 grade.

Pentru intervalul 11 ianuarie, ora 08:00 – 12 ianuarie, ora 08:00, meteorologii prognozează cer noros și ninsori slabe, cu depunerea unui strat de zăpadă de 2-4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima zilei va fi de -4…-3 grade, iar minima de -6…-5 grade. În perioada 12 ianuarie, ora 08:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menține deosebit de rece: cer variabil, vânt slab până la moderat, cu o maximă în jur de -1 grad și minime între -10 și -8 grade.

Primele efecte în Constanța: drum blocat și mașini înzăpezite

Codul galben a început deja să creeze probleme în județul Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că duminică, la ora 05:40, drumul județean DJ391A, între localitățile Șipote și Văleni, a fost blocat temporar din cauza condițiilor de iarnă. În zonă s-a intervenit cu utilaje, iar circulația a fost reluată în condiții de siguranță.

De asemenea, opt autoturisme au rămas blocate în zăpadă în localitățile Crucea, Dobromir, Tariverde, Mihai Viteazu și Cogealac și au fost deblocate cu sprijinul primăriilor și al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, potrivit News.ro. Autoritățile au precizat că nu sunt alte drumuri naționale sau județene blocate și că, în prezent, nu există intervenții în desfășurare.

Județul Constanța se află sub cod galben până duminică la ora 12:00, iar meteorologii anunță ninsori însemnate cantitativ, cu depuneri de zăpadă de 10-15 cm.