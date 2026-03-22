Primarul Capitalei acuză că „un jmecher” a pus mâna pe un teren de lângă clădirea Patria și cere să fie expropriat. „Vrea și el să construiască un bloculeț”

Primarul Capitalei susține că „un jmecher” ar fi pus mâna pe terenul din fața librăriei Cărturești și încearcă să obțină acum certificat de urbanism.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a efectuat un tur prin centrul Bucureştiului, alături de edilul de la Sectorul 1, George Cristian Tuță, pentru a vedea principalele probleme de infrastructură. Edilul a anunțat că blocul Patria de pe Magheru, o clădire emblematică pentru București, intră in consolidare, atât clădirea, cât și cinematograful.

Până atunci, primarul general Ciprian Ciucu a dat dispoziție ca trotuarul și spațiul verde din perimetru să fie redate pietonilor.

De asemenea, terenul din fața librăriei Cărturești va fi expropriat pentru a-l salva de la betonare.

„Mereu m-am întrebat cum peticul acela de pământ din față de la Cărturești, de lângă Patria este în halul acesta de ani de zile. În buricul târgului. Și am aflat: este teren privat! Un jmecher a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el. Terenul a aparținut blocului de lângă. Directorul ALPAB mi-a spus că la un moment dat a intrat cu muncitorii și l-a curățat. Jmecherul i-a făcut plângeri penale pentru violare de proprietate. Iar arhitectul șef mi-a spus că a depus de vreo 10 ori cerere să i se emită certificat de urbanism: vrea și el să construiască un bloculeț. Acolo, în fața clădirii-monument. O bună parte din mandatul meu va fi despre reparații. Trebuie să reparăm mizeriile trecutului. George Cristian Tuță mi-a promis că se ocupă să îl exproprieze. Împreună cu restaurantul din incinta Cinema Patria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare. Până atunci, am scos mașinile de acolo și de pe trotuar. Vor curge amenzile. Si pentru modul în care se prezintă terenul. Incredibil… cum a fost orașul nostru prădat”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciucu a anunțat că a decis împreună cu Primarul Sectorului 1 să se coordoneze mai bine, cine ce anume îşi asumă, în încercarea, pe care o numeşte „sisifică”, de a aduce ordine în Centrul Bucureştiului.