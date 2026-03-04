Video Trafic blocat în centrul Capitalei, în zona Piața Romană, din cauza unui accident grav. Pieton resuscitat la faţa locului0
Traficul rutier pe bulevardul Gheorghe Magheru, în zona Piața Romană, este blocat după un accident grav, în timp ce echipajele de urgență încearcă să resusciteze o femeie lovită de un autoturism.
Un accident grav a paralizat joi după-amiază circulația în zona Piața Romană. Potrivit poliției, incidentul a avut loc în jurul orei 14:50, atunci când o femeie de aproximativ 45–50 de ani s-a angajat în traversarea Bd. Gheorghe Magheru dinspre Piața Universității spre Piața Romană și a fost surprinsă de un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani.
Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au început imediat manevre de resuscitare, în timp ce traficul a fost restricționat pe benzile 2, 3 și 4 ale Bd. Magheru, sensul către Piața Romană, precum și pe banda 4 în sensul spre Piața Universității. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative.
Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind negativ, ceea ce exclude consumul de alcool, iar poliţiştii cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc accidentul.