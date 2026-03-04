Traficul rutier pe bulevardul Gheorghe Magheru, în zona Piața Romană, este blocat după un accident grav, în timp ce echipajele de urgență încearcă să resusciteze o femeie lovită de un autoturism.

Un accident grav a paralizat joi după-amiază circulația în zona Piața Romană. Potrivit poliției, incidentul a avut loc în jurul orei 14:50, atunci când o femeie de aproximativ 45–50 de ani s-a angajat în traversarea Bd. Gheorghe Magheru dinspre Piața Universității spre Piața Romană și a fost surprinsă de un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani.

Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au început imediat manevre de resuscitare, în timp ce traficul a fost restricționat pe benzile 2, 3 și 4 ale Bd. Magheru, sensul către Piața Romană, precum și pe banda 4 în sensul spre Piața Universității. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind negativ, ceea ce exclude consumul de alcool, iar poliţiştii cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc accidentul.