La un pas de tragedie: o bucată dintr-un balcon s-a prăbușit pe trotuar, în sectorul 1 al Capitalei

O bucată mare dintr-un balcon a unei clădiri din zona Colegiului Economic Virgil Madgearu, din sectorul 1 al Capitalei, a căzut pe trotuar miercuri seară, provocând panică în rândul trecătorilor.

O tragedie a fost aproape să se producă miercuri după-amiază în București, după ce o bucată de 2 metri dintr-un balcon s-a prăbușit de la etajul 3 al unui bloc.

„Conduceam către Calea Moșilor când în stânga mea am auzit o izbitură puternică și am văzut părți mari de zid căzute pe stradă. Nu se distingea nimic din cauza unui nor mare de praf care s-a creat în jurul zonei. Erau mulți trecători pe stradă, dar nu am văzut pe nimeni să fie chiar în zona de impact”, a declarat un trecător pentru Adevărul.

La fața locului se deplasează pompierii de la ISU, care au izolat zona.