Bătaie cu topoare și cuțite între două clanuri, în București. Doi bărbați au fost arestați

Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după altercaţia produsă în Sectorul 4 al Capitalei, anchetatorii stabilind că ei i-au bătut pe doi tineri de 17 ani, pasageri într-un autoturism. Un alt tânăr este cercetat după ce a condus fără permis.

Poliţia Capitalei a arătat, marţi, că în urma altercaţiei între mai multe persoane, pe o stradă din Sectorul 4, şase bărbaţi implicaţi au fost duşi la sediul Secţiei 26 Poliţie pentru audieri. Este vorba despre persoanele vătămate, doi tineri, ambii în vârstă de 17 ani, şi alţi patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 37 de ani.

”Astfel, în urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, cu sprijinul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi al Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 4, s-a stabilit că la data de 15 iunie 2026, în jurul orei 19:00, în timp ce se aflau pe o stradă din sectorul menţionat, cei doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 37 de ani, ar fi lovit cu obiecte contondente doi tineri, ambii în vârstă de 17 ani, pasageri ai unui autoturism. Totodată, prin violenţele comise, respectiv lovirea persoanelor vătămate în repetate rânduri, cu obiecte contondente periculoase, cei doi bănuiţi ar fi tulburat ordinea şi linştea publică, creând o stare de temere persoanelor din proximitate, zona fiind intens circulată”, a transmis Poliţia.

De asemenea, suspecţii ar fi provocat distrugeri autoturismului implicat, scrie News.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile.

Totodată, cercetările au fost extinse faţă de un tânăr, în vârstă de 17 ani, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând a fi dispuse măsurile legale faţă de acesta.

Cercetările au fost preluate de Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Luni seară, poliţişti din cadrul Secţiei 26 Poliţie aflaţi pe Bulevardul Metalurgiei s-au sesizat din oficiu după ce au auzit zgomotul puternic al unui impact, existând suspiciunea producerii unui accident rutier.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă acolo, observând mai multe persoane care alergau printre imobilele unui complex rezidenţial din zonă şi care aveau urme vizibile de violenţă, existând indicii cu privire la producerea unei altercaţii.

”Pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au intervenit prompt şi au identificat toate persoanele implicate, fiind imobilizate, cu respectarea prevederilor legale, şase persoane. În urma verificărilor efectuate la faţa locului, au fost descoperite un pistol cu capse, un topor şi un cuţit, fiind posibil ca acestea să fi fost folosite în cadrul conflictului. De asemenea, au fost identificate două autoturisme care prezentau avarii şi care ar fi fost implicate în altercaţie”, arăta Poliţia.

Poliţiştii au instituit un perimetru de siguranţă, au asigurat autoturismele implicate şi au dispus restricţionarea temporară a traficului rutier în zonă.

”Totodată, din primele date obţinute, a rezultat că un conducător auto, observând altercaţia aflată în desfăşurare, ar fi pierdut controlul asupra autovehiculului, intrând în coliziune cu un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, menţiona sursa citată.