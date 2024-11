Un nou semnal de alarmă este tras de președintele unei asociații studențești, care ia atitudine și atrage atenția asupra „tratamentului inuman” la care sunt supuși studenții din căminele Universității Politehnica București.

La doar o lună după scandalul provocat de prezența ploșnițelor și incendiile cauzate de instalațiile electrice depășite, un nou scandal zguduie una dintre cele mai prestigioase universități din România. Lipsa apei calde și a căldurii are un impact semnificativ asupra vieții studenților cazați în căminele Universității Politehnica București. Recent, s-a adăugat și problema lipsei apei reci, fiindcă după două săptămâni fără apă caldă și o zi de pauză, studenții au aflat că nu vor mai beneficia de apă deloc.

Deși căldura și apa caldă depind de RADET și de Primăria Capitalei, studenții sunt cei care plătesc prețul acestor neajunsuri, fiind împinși să se confrunte cu situații inacceptabile în loc să se concentreze asupra educației lor.

Președintele Asociației Studențești „Tineri în Acțiune” (Youth in Action – YAIMM) de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică a postat pe rețelele de socializare recent o filmare în care abordează problemele cu care se confruntă studenții. Scopul demersului este de a protesta împotriva condițiilor inumane în care trăiesc aceștia.

Aceasta este o realitate cruntă pe care nimeni nu o poate ignora!

„E momentul să reacționez împotriva tratamentului inuman la care suntem supuși”

„Mă numesc Cosmin Nica și de șase ani sunt student la Universitatea Politehnica București, o instituție de prestigiu. Totuși, în acești ani, am suportat condiții greu de imaginat în ceea ce ar trebui să fie capitala europeană a României. Dacă la început am ales să tac și să accept aceste neajunsuri, acum este momentul să reacționez împotriva tratamentului inuman la care suntem supuși din partea celor de la RADET, a Primăriei Capitalei și a domnului primar Nicușor Dan. Deși acesta vorbește public despre realizările sale în domeniul termoficării, realitatea pentru studenții din campusurile Bucureștiului este extrem de diferită. Nevoile noastre au fost ignorate, iar rezultatele promise întârzie să apară”, se explică în textul care însoțește postarea.

„Stăm în camere cu gecile pe noi”

Filmarea (VEZI VIDEO) reprezintă, de fapt, un reportaj în care studenții vorbesc despre neajunsurile cu care se confruntă.

În cadrul acestei situații alarmante, studenții au decis să își exprime nemulțumirile și să împărtășească experiențele lor traumatizante. Două studente au mărturisit: „N-am cum să mă spăl la bidon în baia care este înghețată. Stăm în camere cu geci pe noi. Ne îmbolnăvim și cine o să ne plătească tratamentul? Trebuie să ne aducem radiatoare de acasă. Vii la cămin ori că nu-ți permiți alte condiții. Dacă ai bani te duci în chirie, dar cred că nici acolo nu este apă. Se plânge toată lumea că studenții pleacă din țară, dar oare de ce pleacă, dacă astea sunt condițiile care se oferă pentru a învăța?”.

„E inuman să dormim înveliți cu două pături și geacă pe noi”

Alți doi studenți de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică au adăugat: „Stăm cu aeroterma ca să ne încălzim, iar pentru apă folosim fierbătoarele. Am improvizat ceva cu o coadă de mătură. Autoritățile sunt iresponsabile. Deocamdată nu a arătat că țin la studenți”, referindu-se direct la primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Cosmin Nica, președintele Asociației Studențești „Tineri în Acțiune”, a subliniat: „De șase ani de când stau în cămine, atât pe timpul verii cât și al anului studențesc, am avut nenumărate probleme cu apa caldă. Fără apă caldă și căldură este crunt. E inuman să dormim înveliți cu două pături și cu geaca pe noi. Au fost veri în care nu am avut apă caldă cu lunile. Nu e normal să trăim în condițiile acestea. Plătim un tarif de cazare, iar cei de la RADET uită acest lucru. Suntem în 2024 și trebuie să ne spălăm în condiții mai grele decât pe timpuri. Ne spălăm la bidoane, că am mai pățit acest lucru în Regie. Acest lucru nu mai poate fi acceptat. De ce noi, viitoarele elite ale României, trebuie să suferim?”.