Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Mii de bucureșteni stau în frig. 3.500 de blocuri au rămas fără căldură și apă caldă. Când se va remedia defecțiunea de la CET Sud

Publicat:

Mii de familii din București stau în frig, după ce la CET Sud s-a produs o avarie majoră a cărei reparare va mai dura, după cum spun reprezentanții ELCEN.

Un bărbat îmbrăcat foarte gros stă ghemuit lângă caloriferul rece
Mii de familii din București stau în frig de câteva zile. Foto Shutterstock

3.500 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 și 5 au rămas fără apă caldă și căldură încă de duminică, 4 ianuarie, la ora 6.50, când s-a produs o defecțiune a cazanului de abur nr 4 în incinta CET București Sud, ca urmare a evoluției fisurării unei țevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile.

Acest incident a condus la oprirea turbinei cu abur nr 4 aferente acestui cazan.

„Intervențiile tehnice asupra cazanului pot fi realizate doar după răcirea completă a acestuia, motiv pentru care durata estimată a indisponibilității este de aproximativ 3 zile. În prezent, nu există rezerve tehnice care să poată prelua integral sarcina grupului energetic indisponibilizat”, a informat ELCEN, precizând că, deocamdată, CET București Sud funcționează cu cazanul de abur nr 3 și turbina de abur nr 3, precum și cu doua cazane de apa fierbinte.

„Această configurație permite menținerea producției de energie termică necesare alimentării rețelei de termoficare, asigurând continuitatea livrării agentului termic și limitarea impactului temperaturii livrate pana la gardul centralei, chiar și în condițiile indisponibilizării temporare a unui grup energetic.

Subliniem că angajații ELCEN fac eforturi deosebite să mențină în funcțiune echipamente vechi puse în funcțiune în anii 60-70 și nemodernizate la timp din cauza subfinanțării îndelungate a companiei ce a împiedicat acțiunile de reabilitare majoră a instalațiilor. Datoria Termoenergetica către ELCEN este în prezent de aprox 1,5 miliarde lei”, a informat compania

ELCEN reamintește că pe amplasamentul fostului CET Titan au funcționat capacități modulare de producere a energiei termice, care au asigurat, pentru o perioadă, agent termic suplimentar pentru zone din estul și nord-estul Capitalei. Ulterior, aceste echipamente au fost scoase din exploatare de Termoenergetica, ceea ce a condus la reducerea capacității locale de producție și la extinderea ariei deservite de CET București Sud. În lipsa acestor surse suplimentare, solicitarea asupra CET București Sud a crescut semnificativ, limitând flexibilitatea de exploatare a centralei în situații de incident tehnic și accentuând presiunea asupra unor echipamente deja foarte vechi.

