Accident grav pe DN6, în județul Dolj. Circulația este blocată pe ambele sensuri

Circulația rutieră este complet întreruptă pe Drumul Național 6, în zona localității Cârcea, județul Dolj, după un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule.

→ Imaginea 1/4: Traficul este întrerupt temporar din cauza accidentului FOTO: Imagini amator

Potrivit primelor informații, impactul a fost puternic, iar traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. Echipele de poliție, pompieri și ambulanță se află la fața locului pentru a interveni și a elibera carosabilul.

Autoritățile intervin la fața locului

Reprezentanții Poliției Rutiere au anunțat că circulația va fi reluată în aproximativ o oră. „Se preconizează reluarea circulației în aproximativ 1 oră”, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Estimările arată că traficul ar putea reveni la normal în jurul orei 18:00.

Echipele de intervenție lucrează în prezent pentru degajarea drumului și pentru acordarea de îngrijiri medicale persoanelor implicate.

Recomandări pentru șoferi

Poliția le recomandă conducătorilor auto să evite zona și să manifeste prudență maximă la volan până la reluarea traficului.

Le recomandăm șoferilor să evite deplasarea pe DN 6, în zona Cârcea, și să urmeze rutele alternative până la finalizarea intervenției, au transmis autoritățile.