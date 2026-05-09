Ce pedeapsă record a primit o tânără vitezomană după ce a fost prinsă conducând cu 238 km/h pe autostradă. A încălcat legea de opt ori

O tânără de 25 de ani din cantonul elvețian Glarus a fost condamnată definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru viteză excesivă, după ce a fost surprinsă conducând cu până la 238 km/h pe o autostradă din Elveția. Decizia a fost confirmată de instanța supremă, care a menținut hotărârea pronunțată anterior de tribunal. Cazul a ieșit la iveală într-un mod neobișnuit.

Faptele s-au petrecut în 2021, când femeia, care avea atunci 21 de ani, a încălcat limita legală de viteză de opt ori. Cel mai grav incident a avut loc în seara zilei de 25 iunie 2021, pe autostrada A3, în apropierea localității Lachen, unde aceasta a condus cu 238 km/h, depășind cu 118 km/h limita legală de 120 km/h, relatează watson.ch.

Cum a ieșit totul la iveală

Cazul a ieșit la iveală într-un mod neobișnuit. Tânăra nu a fost surprinsă de radare sau de controale ale poliției, însă condamnarea s-a bazat pe înregistrări video găsite în telefonul său mobil. Imaginile, filmate fie de ea, fie de pasageri, au ajuns în posesia autorităților în cadrul unei anchete separate care îl viza pe fostul său partener.

În unele dintre filmări, femeia apare conducând cu viteză excesivă, iar într-un caz este surprinsă chiar scoțând piciorul pe geam în timp ce vehiculul se afla în mers.

Judecătorii au stabilit că cinci dintre cele opt încălcări se încadrează la infracțiunea gravă de „vitezomanie”, termen folosit în legislația elvețiană pentru depășiri extreme ale limitei legale de viteză. În cazul cel mai grav, vizibilitatea era afectată de lăsarea serii, iar șoferița a făcut și depășiri în trafic.

Instanța a luat în calcul și mai multe circumstanțe atenuante, printre care lipsa antecedentelor penale, faptul că nu a provocat accidente și că nu a efectuat alte manevre considerate extrem de periculoase. Cu toate acestea, numărul mare al încălcărilor a cântărit decisiv în stabilirea pedepsei.

Pentru cea mai gravă abatere, pedeapsa estimată era de aproximativ 26 de luni de închisoare, însă celelalte fapte au fost considerate circumstanțe agravante, ceea ce a dus la condamnarea finală de patru ani.

Hotărârea, confirmată de Curtea Federală, atinge limita maximă prevăzută de lege. Un avocat confirmă caracterul excepțional al sentinței pentru presa din Zurich: „Cred că aceasta este cea mai severă sentință pronunțată vreodată pentru o simplă încălcare a limitei de viteză”.

Cum s-a apărat tânăra

În fața instanței, tânăra a declarat că la momentul faptelor trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, marcată de relația cu fostul iubit, și că viteza reprezenta pentru ea o modalitate de relaxare.

Avocata acesteia a susținut că femeia și-a schimbat comportamentul între timp și s-a distanțat de anturajul pasionat de mașini și curse, însă argumentele nu i-au convins pe magistrați. Judecătorii au invocat inclusiv un incident recent, în care aceasta ar fi pierdut controlul autoturismului și ar fi lovit o barieră de pe autostradă, posibil tot din cauza vitezei.

În Elveția, legislația rutieră tratează foarte strict astfel de abateri. O depășire de peste 80 km/h pe autostradă, 60 km/h în afara localităților sau 50 km/h în interiorul localităților este încadrată drept „vitezomanie”.

Reglementările au fost înăsprite în 2013, după mai multe accidente grave, deși în ultimii ani instanțele au primit o marjă mai mare de apreciere în cazul șoferilor fără antecedente.