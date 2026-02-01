Un șofer a ucis un pieton pe trecere, în timp ce stătea pe telefon, și a primit doar o amendă modestă

Un șofer de 53 de ani din Horgen, Elveția, a fost condamnat pe 30 ianuarie 2026 pentru omor din culpă, după ce, în noiembrie 2023, a lovit mortal un pieton pe o trecere de pietoni. Victima, un kosovar de 83 de ani, traversa regulamentar în momentul impactului.

Ancheta Poliției Cantonale a arătat că șoferul scria un mesaj pe telefon în timp ce conducea. La ora 11:50, bărbatul trimitea un SMS, iar 14 secunde mai târziu a realizat o captură de ecran. La 17 secunde după impact, a sunat la poliție pentru a raporta accidentul. Din păcate, victima nu a supraviețuit.

Tribunalul districtual din Horgen l-a condamnat pe șofer cu suspendare: 180 de zile-amendă, fiecare în valoare de 30 de franci (aproximativ 32 de euro), cu o perioadă de probă de doi ani, plus o amendă suplimentară de 800 de franci (872 euro).

În fața instanței, bărbatul și-a exprimat regretul față de familia victimei.

„Nu am cuvinte să exprim ce simt. Și o parte din mine a murit”, a declarat acesta.

Avocatul Martin Hablützel a criticat pedeapsa, considerând-o mult prea blândă: „Pentru rudele victimei, aceasta este o a doua palmă peste față. Scrierea de mesaje la volan este nu doar interzisă, ci și extrem de periculoasă, iar o astfel de sancțiune minimă nu are efect preventiv adecvat”.