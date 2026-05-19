Iranul organizează nunți colective pentru cuplurile care se declară pregătite de „sacrificiu” în războiul cu SUA și Israel

Autoritățile din Iran au organizat la Teheran ceremonii colective de căsătorie pentru sute de cupluri înscrise într-un program susținut de stat, prin care participanții își declară disponibilitatea de a-și sacrifica viața în eventualitatea unui conflict cu Statele Unite și Israel.

Evenimentele au avut loc luni seară în mai multe piețe importante din capitala iraniană, inclusiv în vasta piață Imam Hossein, unde, potrivit presei iraniene, peste 100 de cupluri au participat la ceremonii. În total, aproximativ 1000 de cupluri și-ar fi unit destinele.

Imaginile au fost difuzate de televiziunea de stat, într-un context în care regimul de la Teheran încearcă să mențină moralul populației pe fondul tensiunilor regionale și al amenințărilor repetate formulate de președintele american Donald Trump privind posibile noi acțiuni militare împotriva Iranului.

„Programul sacrificiului de sine”

Potrivit presei iraniene, participanții la ceremonii s-au înscris într-un program denumit „janfada” — tradus aproximativ drept „sacrificiu de sine” — prin care voluntarii se angajează să participe la acțiuni considerate de apărare națională, inclusiv formarea de lanțuri umane în jurul infrastructurii strategice.

Autoritățile susțin că milioane de iranieni și-ar fi exprimat sprijinul pentru acest program, printre aceștia numărându-se și oficiali de rang înalt, inclusiv președintele Masoud Pezeshkian și președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ceremonii cu simbolistică militară și religioasă

Imaginile publicate de agenția AFP și de presa locală arată cupluri sosind în piață în vehicule militare dotate cu mitraliere, înainte de a participa la ceremonia religioasă oficiată pe o scenă decorată cu baloane și imagini ale liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei.

Acesta a preluat conducerea după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a conflictului, însă nu a mai apărut public de atunci.

„Țara este în război, dar tinerii au și ei dreptul să se căsătorească”, a declarat o tânără mireasă, îmbrăcată într-o rochie islamică albă, într-un material publicat de agenția Mehr.

Un alt participant a spus că evenimentul coincide cu aniversarea căsătoriei dintre Imam Ali și Fatima, fiica profetului Mahomed — o referință religioasă importantă pentru musulmanii șiiți.

„Am primit binecuvântările lor și am venit să transmitem urări oamenilor din stradă”, a afirmat acesta.

Mobilizare publică pe fondul conflictului

De la începutul războiului, autoritățile iraniene organizează aproape zilnic manifestații și evenimente publice de susținere a regimului, în încercarea de a demonstra unitate și mobilizare națională în fața conflictului.

Ceremoniile colective de la Teheran sunt considerate parte a acestei campanii de consolidare a moralului și de promovare a ideii de sacrificiu pentru stat și religie.