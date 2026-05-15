Video Accident grav pe DN6, în Mehedinți. Două persoane sunt încarcerate, traficul este blocat între Drobeta Turnu Severin și Orșova

Traficul rutier este îngreunat vineri după-amiază, 15 mai, pe DN6, pe tronsonul care leagă Drobeta Turnu Severin de Orșova, în zona localității Vârciorova, județul Mehedinți, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

UPDATE 16.30 Circulația se va relua la ora 18.00

DRDP Craiova estimează că traficul rutier se va redeschide, în condiții normale, la ora 18.00. În prezent, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pe DN 6, la km 355+400, în zona administrată de SDN Orșova.

Știrea inițială

În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, iar echipele de intervenție acționează la fața locului pentru extragerea victimelor și acordarea primului ajutor, potrivit informațiilor transmise de Poliție.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că, imediat după producerea accidentului, au fost mobilizate o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Totodată, în sprijin au intervenit și echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, care au trimis la locul evenimentului o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și încă o ambulanță SMURD.

Sursa video: DRDP Craiova

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pe DN 6, la km 355+400, în zona administrată de SDN Orșova. Traficul este blocat complet, iar reluarea circulației este estimată, provizoriu, în aproximativ 2-3 ore, anunță DRDP Craiova.

Poliția, echipajele medicale și reprezentanții DRDP intervin la fața locului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.