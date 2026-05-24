Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov în noaptea de vineri, 22 mai, iar angajații susțin că au cerut ajutor la 112, însă intervenția autorităților ar fi întârziat.

Sursă video: Facebook/Brașov Știri

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au transmis persoane din zonă, potrivit Brașov Știri.

Angajații hotelului povestesc că ursul a intrat în clădire, moment în care au sunat la 112. Autoritățile le-ar fi spus că „nu este o urgență și să nu mai sune la ei”, ci la Poliția din Poiana Brașov.

Aceștia susțin că, în lipsa unei intervenții rapide, personalul hotelului a fost nevoit să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii și colegii.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au mai spus aceștia.

Operatorii din turism avertizează că fenomenul începe să afecteze serios imaginea stațiunii, una dintre cele mai importante destinații montane din România. Mulți turiști evită deja zona, mai ales familiile cu copii, iar oamenii cer intervenții urgente și măsuri concrete pentru prevenirea tragediilor.

Tot luna aceasta, un urs a fost surprins alergând pe străzile din Brașov în plină zi, în apropierea Facultății de Silvicultură.

Nicușor Dan a atacat la CCR legea privind vânarea urșilor

Recent, președintele Nicușor Dan a cerut Curții Constituționale a României (CCR) să blocheze legea care permite vânătoarea a aproape 1.000 de urși în anul 2026.

Șeful statului a avertizat că uciderea în masă a animalelor, prin cote fixe stabilite de Parlament, încalcă regulile europene și poate aduce României sancțiuni uriașe.

Sesizarea vizează actul normativ prin care Parlamentul a aprobat, pentru anul 2026, eliminarea a 859 de urși la nivel de prevenție și 110 urși la nivel de intervenție, cifre semnificativ mai mari decât cele stabilite în 2024. Legea mai prevede modul de repartizare a cotelor pe județe și fonduri cinegetice, precum și regimul de proprietate asupra blănurilor și craniilor exemplarelor extrase.