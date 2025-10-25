Turist canadian, atacat de urs în Brașov. Bărbatul plecase singur în drumeție

Un bărbat canadian a fost atacat de urs, sâmbătă dimineața, 25 octombrie, în timp ce se afla pe un traseu de munte spre masivul Postăvaru.

Victima este un turist canadian care a plecat în drumeție spre Postăvarul la ora 5 în această dimineață. Turistul a ales traseul albastru care leagă Tâmpa de masivul Postăvarul, au spus surse pentru presa locală.

Când a ajuns în zona Peșterii de Lapte, aflată în imediata apropiere a stațiunii Poiana Brașov, canadianul a fost atacat de urs. Rănile provocate de animal nu îi pun viața în pericol și nu este clar în momentul de față cum a reușit să scape din ghearele ursului.

După incident, turistul a reușit să se deplaseze până la Izvorul de la Cariera de Piatră, unde s-a întâlnit cu un bărbat care l-a transportat la postul de Poliție din Poiana Brașov.

Ambulanța SMURD l-a preluat pe canadian, care la acest moment este în stare stabilă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Imediat, Primăria a constituit o echipă de intervenție alcătuită din voluntari de la SVSU, jandarmi, salvamontiști, angajați de la Regia Pădurilor Kronstadt, care, sub coordonarea viceprimarului Dan Ghiță, a plecat în căutarea ursului.

În cazul în care va fi găsit, ursul va fi împușcat, având în vedere că este un exemplar violent.