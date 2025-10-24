Video Mesaje RO-alert primite de localnicii unei comune din Bistrița-Năsăud, după ce un urs a fost văzut alergând pe șoseaua principală

Un urs a fost văzut alergând, săptămâna aceasta, pe şoseaua principală din comuna Floreşti, judeţul Bistrița-Năsăud, ceea ce a determinat autorităţile să emită mesaje RO-Alert.

Un mesaj RO-Alert i-a trezit din somn, în noaptea de miercuri spre joi, pe locuitorii din localitatea Nimigea, după ce o persoană a semnalat prezența unui urs.

Oamenii au fost îndemnați prin mesaje RO-alert să respecte măsurile de autoprotecție, potrivit Observator BN.

„Evitați zona semnalată, nu vă apropiați de animal pentru a-l fotografia sau filma, nu lăsați deșeuri menajere în locuri accesibile” , a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

S-a întâmplat după ce un șofer a văzut ursul alergând chiar pe șoseaua principală, dinspre localitatea Floreşti spre Nimigea.

Bărbatul a reușit să surprindă câteva imagini cu animalul care părea speriat și a alertat autorotățile.

În înregistrare se vede cum ursul aleargă derutat pe stradă, iar, la un moment dat, dispare într-o zonă cu vegetație înaltă.

Localnicii s-au obișnit cu prezența urșilor în localitate, mai ales în apropierea tomberoanelor, și se tem pentru viețile lor. Deseori, animalele intră în curțile lor și le produc pagube.

În urmă cu un an un bărbat a fost atacat de un urs pe o păşune dintre localităţile Monor şi Batoş, din județul Bistrița-Năsăud. A suferit leziuni în zona capului, mâinilor şi picioarelor.

În augut, 2024, un alt bărbat a fost atacat de un urs, în curtea unei case din stațiunea Colibița, din Bistrița-Năsăud, în apropiere de Munții Călimani.