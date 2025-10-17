Un urs, surprins în curtea unei școli din județul Alba. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Un urs a fost văzut vineri seara în curtea școlii din satul Biia, comuna Șona, județul Alba. Incidentul a mobilizat forțele de ordine și a determinat autoritățile să trimită un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Alba a anunțat că echipa aflată în serviciu s-a deplasat de urgență la școala din Biia, fiind pregătită să intervină pentru alungarea animalului. „La faţa locului se deplasează de urgenţă echipa de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a transmis IJJ Alba, potrivit Agerpres.

Pentru siguranța oamenilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba a emis un mesaj RO-Alert, avertizând populația din zonă să evite deplasările în apropierea locului unde a fost văzut ursul și să rămână în locuințe.

Urs observat și în Sântimbru, la începutul săptămânii

Nu este primul incident de acest fel din județ. În noaptea de marți spre miercuri, un urs a fost filmat în centrul localității Sântimbru, între școală și sediul Primăriei. Și atunci autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor.

În imaginile surprinse de o cameră de bord, ursul poate fi văzut plimbându-se pe stradă. La apariția unei mașini, animalul s-a speriat de lumina farurilor și de zgomotul motorului, fugind imediat din zonă.

Autoritățile recomandă oamenilor să anunțe imediat la 112 dacă observă animale sălbatice în apropierea zonelor locuite și să evite orice tentativă de apropiere sau hrănire a acestora.