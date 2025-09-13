Bărbat de 66 de ani, atacat de urs în Mureș. A reușit să scape și să sune la 112, deși a suferit răni grave la față

Un bărbat de 66 de ani a fost atacat de un urs sâmbătă, 13 septembrie, în timp ce lucra pe câmp, în extravilanul localității Dubiștea de Pădure, informează ISU Mureș.

Bărbatul a reușit să scape și să ajungă în localitate, de unde a sunat la 112. La fața locului au ajuns echipaje medicale și de poliție.

Potrivit ISU Mureș, bărbatul a suferit răni grave la nivelul feței, fiind în stare critică (cod roșu medical), cu multiple leziuni și semne de desfigurare. Acesta a primit îngrijiri de urgență din partea unui echipaj SMURD de prim-ajutor și a unei ambulanțe de terapie intensivă mobilă.

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Mureş.

La locul incidentului se deplasează și reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi şi ai autorităţii publice locale, pentru stabilirea măsurilor care se impun.