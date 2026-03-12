search
Joi, 12 Martie 2026
Video Percheziții la Timișoara, la locuințele unor membri ai clanului Cîrpaci. Un bărbat ar fi fost forțat să doneze un rinichi

Joi au fost percheziții la locuințele unor membri ai clanului Cîrpaci din Timișoara și din județ, într-un dosar deosebit de grav deschis la solicitarea autorităților germane. Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci ar fi ținut în sclavie un român în Germania și l-ar fi constrâns să își doneze un rinichi.

Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt în prezent de negăsit. FOTO: arhivă
Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt în prezent de negăsit. FOTO: arhivă

Potrivit autorităților germane, cei doi sunt acuzați că ar fi ținut în sclavie un român și l-ar fi constrâns să își doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care ar suferi de o afecțiune renală.

Ancheta arată că, în perioada în care se aflau la locuința lor din München, Cîrpacii l-ar fi cazat pe bărbat într-un apartament, i-ar fi confiscat pașaportul și actul de identitate și l-ar fi izolat de familia sa din România.

De asemenea, victima ar fi fost obligată să muncească pentru cei doi și să semneze mai multe documente, fiind amenințată că rudele sale din țară vor fi ucise dacă nu acceptă să doneze un rinichi, relatează presa locală.

Intervenția chirurgicală a avut loc într-un spital din Germania, unde bărbatul ar fi declarat că este nepotul lui Cîrpaci. Ulterior, autoritățile au descoperit suspiciuni privind comiterea unor infracțiuni grave și au declanșat o anchetă.

Descinderile au avut loc în baza unui mandat emis de autoritățile din München, care au cerut verificarea domiciliilor lui Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci. Anchetatorii au căutat documente, contracte de vânzare-cumpărare, polițe de asigurare, acte medicale, dar și calculatoare, telefoane sau eventuale arme. Polițiștii au verificat locuințele, anexele și autoturismele celor vizați. Acțiunea a fost efectuată de polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt în prezent de negăsit și există suspiciuni că s-ar ascunde în Germania. Cei doi sunt cercetați pentru trafic grav de ființe umane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare.

