Autoritățile spaniole au destructurat o organizație criminală condusă de clanul „Muti”, acuzată că a exploatat muncitori români în ferme din Cantillana. În urma raidurilor, 17 persoane au fost arestate, inclusiv liderii rețelei, iar opt victime au fost eliberate.

Muncitorii români, cei mai mulți dintre ei din Alexandria, au fost recrutați în țara lor de origine prin reclame pe rețelele sociale, fiind contactați telefonic de membrii clanului „Muti”. Li s-a promis locuri de muncă în ferme din Cantillana, cu salarii atractive și condiții bune de muncă.

Odată ajunși în Spania, însă, realitatea era diferită: muncitorii erau cazați în locuințe ocupate și supraaglomerate, sub control permanent, și nu erau înregistrați la Securitatea Socială.

Mai mult, li se impunea plata unei datorii pentru transportul efectuat din România, pe care trebuiau să o ramburseze prin muncă forțată în fermele locale, potrivit presei spaniole.

Zilierii erau obligați să lucreze ore îndelungate, de luni până duminică, adesea în condiții meteo nefavorabile. Locuințele erau insalubre, iar controlul constant de către traficanți le limita complet libertatea.

Operațiunea poliției, desfășurată în orașul Cantillana, a inclus patru percheziții la locuințe, unde au fost ridicate 1.700 de euro în numerar, telefoane mobile de top și documente relevante pentru anchetă.

Acțiunea a fost rezultatul unei investigații începute în noiembrie 2023, ca urmare a sesizărilor Poliției Române privind existența unui clan familial specializat în exploatarea muncitorilor agricoli.

Autoritățile spaniole au destructurat, în ultimii patru ani, mai multe organizații criminale românești dedicate traficului de persoane și exploatării muncii în agricultură. Victimele erau recrutate prin oferte false de angajare, iar în unele cazuri, aceste rețele implicau vânzarea minorilor sau răpirea persoanelor cu dizabilități.

Operațiunile „Danubio” (20 ianuarie 2023) și „Naeva” (noiembrie–octombrie 2024) au dus la arestarea a peste 100 de persoane și destructurarea mai multor clanuri, inclusiv părți din clanurile „Muti” și „Mustafá” în Brenes, Villaverde del Río, El Viar și La Algaba, potrivit publicației cadanaser.