Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Proiect imobiliar controversat la Brașov: locuitorii unui cartier se opun construirii a 7-8 blocuri ridicate de un apropiat al oligarhului Ilan Șor

Locuitorii unui cartier din Brașov protestează împotriva Planului Urbanistic Zonal (PUZ) care prevede construirea a 7-8 blocuri, cu aproximativ 500-600 de apartamente, pe terenul fostei baze CFR SIRV. Proiectul este dezvoltat de omul de afaceri Vladimir Tonu, apropiat al oligarhului fugar Ilan Șor, prin compania Exfactor Grup Construct SRL, scrie Monitorul Expres.

Cartierul vizat se află în apropierea Școlii Generale nr. 19 și a Aleii Sânzienelor.
Cartierul vizat se află în apropierea Școlii Generale nr. 19 și a Aleii Sânzienelor.

Cartierul vizat se află în apropierea Școlii Generale nr. 19 și a Aleii Sânzienelor. Oamenii spun că un astfel de proiect ar „sufoca zona" și au semnat deja împotriva PUZ-ului. Printre problemele ridicate se numără:

  • aglomerarea traficului și suprapopularea;
  • siguranța elevilor care învață la școala din apropiere;
  • zgomot și poluare;
  • pierderea spațiilor verzi și schimbarea peisajului urban.

Mulți locuitori se tem că, în loc să crească valoarea proprietăților, proiectul ar putea chiar să o scadă, din cauza densității prea mari și a problemelor asociate.

Adunare cetățenească și inițiativă locală

Consilierii locali au convocat sâmbătă o adunare cetățenească, în baza art. 248 din OUG 57/2019. Dacă 50%+1 dintre cetățenii din zonă semnează împotriva proiectului, solicitarea va trebui supusă votului Consiliului Local, iar primarul va fi obligat să includă propunerea pe ordinea de zi.

În cazul în care semnăturile nu vor bloca proiectul în totalitate, oamenii cer măcar limitarea înălțimii blocurilor la 4 etaje, considerând acest compromis o soluție rezonabilă pentru protejarea calității vieții.

Legătura cu Ilan Șor

Terenul pe care ar urma să fie ridicate blocurile a fost cumpărat de omul de afaceri Vladimir Tonu, apropiat al lui Ilan Șor, prin compania Exfactor Grup Construct SRL. Șor este politician din Republica Moldova. A fugit din țară și se ascunde în Rusia după ce a fost condamnat penal pentru acte de corupție.

Braşov

