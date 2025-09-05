search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
„Nu putem fi indiferenți”. Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze campaniile rusești de dezinformare înaintea alegerilor din Moldova

Doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le cer să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și finanțare politică sprijinite de Rusia înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. 

Senatoarea Jeanne Shaheen, membru al Comisiei pentru Politică Externă, și senatorul Thom Tillis, implicat în parteneriatul dintre Moldova și statul american Carolina de Nord, atrag atenția că platformele digitale trebuie să aloce resurse suficiente pentru a împiedica interferențele Kremlinului, se arată într-un comunicat de presă publicat vineri, 5 septembrie, de Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.    

„Deși trebuie să rămânem neutri față de rezultatele alegerilor din Moldova, nu putem fi indiferenți față de încercările unor puteri străine de a înclina balanța în favoarea unor partide sau candidați. Atunci când această ingerință se manifestă prin intermediul unor platforme americane, trebuie să adoptăm o abordare proactivă”, au scris senatorii în scrisoarea adresată companiei Alphabet.

„Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putere pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu mai poate folosi platformele voastre pentru a răspândi propagandă”, au transmis senatorii în scrisoarea către Meta.

„Îndemnăm Meta să profite de acest moment pentru a ajuta la asigurarea faptului că alegerile din Moldova rămân libere și corecte”, se arată în scrisoarea către Mark Zuckerberg.  

Senatorii au citat avertismentele președintei Moldovei, Maia Sandu, și ale unor grupuri de societate civilă reputate, printre care WatchDog.MD, pentru a-și exprima îngrijorarea față de aceste companii, precum și recunoașterea de către Statele Unite, Canada și Regatul Unit a amenințării grave pe care o reprezintă eforturile de dezinformare ale actorilor ruși pentru democrația Moldovei.

Președinta Maia Sandu a avertizat deja că „Federația Rusă dorește să controleze Republica Moldova” și are un plan de a utiliza platformele online, inclusiv Facebook și Instagram, pentru a răspândi mesaje antidemocratice. Organizațiile neguvernamentale independente sunt de acord cu evaluarea sa, grupul de prim rang al societății civile WatchDog.

MD identificând 146 de pagini anonime de Facebook afiliate oligarhului Ilan Sor sancționat de SUA, pe care acesta le-ar folosi pentru a cumpăra reclame politice. Deși aceste pagini par a fi cele mai problematice, WatchDog.

MD estimează că peste 2.000 de pagini de Facebook sunt susținute de Kremlin.

„Din păcate, într-o țară mică, acest tip de campanie poate avea un impact disproporționat. Implicarea în perioada preelectorală este esențială pentru a se asigura că alegerile nu sunt doar libere, ci și corecte. Încercarea Rusiei de a interveni în alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova și în referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a anticipat tacticile Kremlinului, care ar trebui să ne ghideze eforturile în perspectiva alegerilor din septembrie. În ciuda sancțiunilor, Ilan Sor a cheltuit aproximativ 546.000 de dolari pe reclame Facebook între 2022 și 2024”, au transmis senatorii. 

„Deși trebuie să fim agnostici în ceea ce privește rezultatele alegerilor din Moldova, nu putem fi indiferenți față de eforturile puterilor străine de a influența partidele sau candidații. În cazul în care această interferență încearcă să utilizeze platforme cu sediul în SUA, trebuie să adoptăm o abordare proactivă. Moldova se află într-un moment critic al istoriei sale – este pe punctul de a adera la Uniunea Europeană. În cele din urmă, decizia de a adera la Uniunea Europeană va aparține poporului moldovean, dar noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că decizia le aparține într-adevăr”, au mai spus senatorii. 

Statele Unite, Canada și Regatul Unit au recunoscut amenințarea gravă pe care eforturile de dezinformare ale actorilor ruși o reprezintă pentru democrația moldovenească.

„Îndemnăm Google să profite de acest moment pentru a contribui la asigurarea caracterului liber și corect al alegerilor din Moldova”, au încheiat senatorii.

SUA

