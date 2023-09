Primăria Brașov „a rupt în două” TikTok-ul cu o postare care are în fundal o piesă plină de obscenități VIDEO

O postare a Primăriei Brașov pe TikTok a atras numeroase critici din partea presei locale. Municipalitatea a oferit explicații, mai puțin despre textul piesei alese, unul vulgar

Primăria Brașov se laudă că are un număr foarte mare de vizualizări la postările pe contul propriu de TikTok. Recent, municipalitatea brașoveană a avut o postare legată de evoluția numărului de studenți ai Universității Transilvania. De fapt, era vorba de numărul de absolvenți de liceu înscriși, care și-ar fi dorit să fie studenți la Brașov.

Potrivit informațiilor oferite de Primăria Brașov, numărul înscrișilor s-a dublat între 2020 și 2023. Dacă, în urmă cu 3 ani, la Universitatea Transilvania se înscriau 8.000 de candidați, anul acesta numărul a ajuns la 16.000, după ce acum doi ani erau 10.000, iar anul trecut 12.000.

Postarea a atras, însă, atenția unei părți a presei brașovene, care a sesizat că Primăria Brașov se laudă cu realizările altei instituții. Mai mult, așa cum se întâmplă cu mai toate postările de pe TikTok, aceasta este însoțită de o bucată dintr-o piesă muzicală, însă cuvintele ei nu pot fi traduse înainte de miezul nopții. Chiar dacă se adresează unor adulți, o instituție publică ar putea să evite asemenea stil de promovare.

„S-a dublat numărul de studenți care se înscriu la facultățile din Brașov, de când administrația Municipiului Brașov s-a schimbat, punând accent pe importanța tinerilor în dezvoltarea orașului”, au scris reprezentanții Primăriei Brașov pe rețeaua socială.

Numărul de vizualizări depășește de aproape 70 de ori populația Terrei

Este bine că Brașovul are un număr atât de mare de studenți, însă rapoartele anuale ale Universității Transilvania la care făcea referire presa locală vorbesc despre studenții din toți anii, inclusiv cei de la master sau doctorat, în timp ce Primăria Brașov prezenta cifrele celor înscriși în anul I.

Rămâne problema piesei alese, cuvintele ei fiind următoarele: „Said I'm heartless/So much pussy, it be falling out the pocket”, care este mai bine să rămână netraduse.

„Cu 5.000.000 milioane (sic!) de aprecieri pe TikTok, Primăria Brașov este printre cele mai apreciate instituții publice din România pe social media, în contextul în care românii nu au mare încredere în instituțiile publice. Statistica din videoclip se referă la numărul de tineri care și-au depus dosarul de înscriere la Universitatea din Brașov, nu la numărul efectiv de studenți, capacitatea de locuri fiind limitată. Pentru dezvoltarea oricărui oraș, parteneriatul dintre primărie și universitate este unul crucial, a se vedea exemplul din Cluj-Napoca. Așa că, pentru a promova înscrierile la UNITBV în 2023, Primăria Brașov a postat un videoclip care a adunat 80.000 de vizualizări”, au transmis reprezentanții autorităților locale.