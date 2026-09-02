 Parcările supraterane din centrul Brașovului vor dispărea. Ce va fi construit în locul lor | adevarul.ro
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Parcările supraterane din centrul Brașovului vor dispărea. Ce va fi construit în locul lor

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Parcările de pe Bulevardul Eroilor și din alte zone din centrul Braşovului vor fi desființate, iar spațiile eliberate vor fi redate pietonilor, potrivit unui proiect aprobat de administraţia locală.

Parcările supraterane din centrul Braşovului care dispar.
Parcările supraterane din centrul Braşovului care dispar. Foto: brasov.net

Centrul Brașovului ar urma să aibă mai puține mașini la suprafață și mai mult loc pentru pietoni. Parcările supraterane de pe Bulevardul Eroilor și din zone precum Cinema Astra, Biblioteca Județeană, Livada Poștei, Liceul Unirea, Prefectură și Modarom vor fi desființate, iar în locul lor municipalitatea pregătește o parcare subterană cu peste 400 de locuri.

Consiliul Local Brașov a aprobat documentația necesară pentru construirea unei parcări subterane în zona Parcului Nicolae Titulescu. Noua construcție va avea aproximativ 440 de locuri și va funcționa împreună cu Parcarea Regina Maria, care dispune deja de 306 locuri. În total, șoferii ar urma să aibă la dispoziție circa 746 de locuri de parcare, informează brasov.net.

Ideea este ca mașinile să fie mutate din spațiile ocupate acum la suprafață, pentru ca aceste zone să poată fi transformate în spații pentru localnici şi turişti. Municipalitatea vrea să redea pietonilor suprafețele eliberate, să extindă Parcul Nicolae Titulescu și să amenajeze noi zone de promenadă.

proiect brasov 01 brasov net jpg
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proiect brasov 01 brasov net jpg Foto: brasov.net

Parcarea va fi construită de un investitor privat

Noua parcare va avea sisteme inteligente pentru monitorizarea locurilor disponibile, supraveghere video, stații de încărcare pentru mașini electrice și automate de plată. Proiectul prevede și lifturi, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Costurile pentru proiectare, avizare, construire și exploatare vor fi suportate integral de un concesionar privat, care va prelua și riscul de operare.

În același timp, proiectul prevede concesionarea administrării Parcării Regina Maria.

După implementarea proiectului, centrul Brașovului ar urma să câștige suprafețe care pot fi folosite pentru promenadă și spații verzi, în timp ce șoferii vor avea la dispoziție o capacitate mai mare de parcare în subteran, potrivit administraţiei locale.

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