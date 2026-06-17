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Pericole invizibile la scăldat: Adevărul despre curenții care înghit oameni în câteva secunde, explicat de pompieri

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Pericolul ascuns în apele curgătoare revine în atenție odată cu zilele tot mai călduroase. Pompierii atrag atenția că scăldatul în locuri neamenajate rămâne una dintre principalele cauze ale tragediilor din sezonul estival. Anul trecut, aproape 200 de persoane s-au înecat în România, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Zeci de români mor înecați anual. FOTO Shutterstock
Zeci de români mor înecați anual. FOTO Shutterstock

În județele cu cele mai multe incidente, echipajele ISU patrulează zilnic pe malurile apelor pentru a-i avertiza pe cei care ignoră riscurile, potrivit Știrilor ProTV. Mesajele lor sunt clare: nu intrați în apă dacă nu știți să înotați, nu vă aventurați departe de mal, nu săriți de pe poduri sau construcții improvizate și supravegheați copiii în permanență.

În Giurgiu, unul dintre județele cu cele mai multe tragedii, 19 persoane s-au înecat în ultimii cinci ani. Cei mai mulți erau tineri între 15 și 33 de ani. Col. Dumitru Vîlceanu, șeful ISU Giurgiu, spune că în zona cunoscută drept „Plaja Veche”, apa depășește rapid înălțimea unui om chiar la câțiva metri de mal, iar intervențiile sunt adesea imposibile.

În 2013, trei persoane - un adult și doi copii - au murit în același loc, în același incident.

Pescarii din zonă sunt deseori martori ai tragediilor. Unul dintre ei relatează, pentru sursa citată, cum un bărbat de aproximativ 35 de ani a sărit în apă de pe o barcă trasă la mal și nu a mai ieșit la suprafață.

Pe Dunăre, adesea, nici cei care știu să înoate nu reușesc să scape

Pe Dunăre, pericolul este și mai mare. Până și scafandrii intervin legați cu cabluri de siguranță, iar unele victime au fost purtate de curenți zeci de kilometri. Un alt pescar spune că vârtejurile și gropile formate de curent îi trag pe oameni la fund și nici cei care știu să înoate nu reușesc să scape.

Specialiștii explică faptul că în apele curgătoare acționează patru tipuri de curenți. Curentul de suprafață îi împinge pe înotători departe de mal. Curentul vârtejului îi trage în jos. La câțiva metri adâncime se află curentul principal, cel mai puternic, împotriva căruia înotătorii obosesc rapid. Abia pe fundul albiei se simte curentul de fund, cel mai slab. Doar o persoană foarte bine pregătită și norocoasă poate reuși să se lase purtată până la zona în care curentul slăbește și să revină la suprafață.

Un alt risc avut în vedere îl reprezintă malurile erodate, care se pot surpa sub greutatea unei persoane. La toate acestea se adaugă și pericolul șocului termic, provocat de diferențele mari de temperatură dintre aer și apă, fenomen care a dus la numeroase decese.

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