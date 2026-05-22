Tragedie după banchet: un tânăr de 18 ani a fost găsit înecat în Dunăre. Ieșise să vadă răsăritul

O excursie menită să marcheze finalul anilor de liceu s-a transformat într-o tragedie. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în Dunăre, după ore întregi de căutări desfășurate de echipele de intervenție.

Adolescentul se afla cazat la o pensiune din zona Clisura Dunării, județul Mehedinți, unde petrecea câteva zile alături de colegi și de diriginta sa, potrivit AS in Gorj.

Vineri dimineață, cadrul didactic a observat că băiatul lipsește din cameră și nu răspunde la telefon, moment în care a alertat autoritățile.

Primele indicii arată că adolescentul ar fi ieșit pe ponton pentru a privi răsăritul. Anchetatorii nu exclud varianta unui episod medical, dat fiind că acesta ar fi suferit de anumite afecțiuni, însă analizează și alte ipoteze.

Mobilizarea salvatorilor a fost una impresionantă: pompieri, polițiști și echipe specializate au scotocit zona malurilor și a fluviului.

Trupul băiatului a fost reperat în cele din urmă cu ajutorul unei drone folosite în operațiunea de căutare.

Băiatul a fost recuperată din apă, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, iar trupul neînsuflețit va fi supus necropsiei.