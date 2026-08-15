 Sfânta Maria Mare sau Sfânta Maria Mică? Când se spune, de fapt, „La mulți ani” | adevarul.ro
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Sfânta Maria Mare sau Sfânta Maria Mică? Când se spune, de fapt, „La mulți ani”

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Pe 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendar. Ziua este cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mare și este asociată, în România, cu onomastica a milioane de persoane care poartă numele Maria sau forme derivate.

Ce sărbătorim pe 15 august, de Sfânta Maria Mare. FOTO: Adevărul
Ce sărbătorim pe 15 august, de Sfânta Maria Mare. FOTO: Adevărul

La mai puțin de o lună distanță, pe 8 septembrie, este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică. Cele două sărbători sunt uneori confundate, deși marchează momente diferite din tradiția creștină.

Ce sărbătorim pe 15 august, de Sfânta Maria Mare

Sfânta Maria Mare este denumirea populară pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. În această zi este cinstită trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea veșnică.

Termenul „Adormire” nu este folosit cu sensul unei simple comemorări a morții. În tradiția Bisericii, el exprimă credința în trecerea Maicii Domnului la viața veșnică, motiv pentru care sărbătoarea are un caracter de speranță și bucurie.

Relatarea despre Adormirea Maicii Domnului nu se regăsește în Sfânta Scriptură, ci este păstrată în Tradiția Bisericii și în textele liturgice. Potrivit acestei tradiții, Apostolii s-au adunat în mod minunat la Ierusalim pentru a fi alături de Maica Domnului în ultimele sale momente.

Înaintea sărbătorii de pe 15 august se ține Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și sub denumirea de Postul Sfintei Marii.

În ajun, pe 14 august, în numeroase biserici este oficiat Prohodul Maicii Domnului.

Data de 15 august are și o semnificație aparte pentru România. Este zi liberă legală și coincide cu Ziua Marinei Române, Maica Domnului fiind considerată ocrotitoarea marinarilor.

Ce înseamnă Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoarea este cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică și reprezintă primul mare praznic al anului bisericesc, care începe la 1 septembrie.

Potrivit tradiției creștine, Fecioara Maria s-a născut din Ioachim și Ana, care, ajunși la o vârstă înaintată și fără copii, s-au rugat pentru a avea un urmaș.

Nașterea Maicii Domnului este considerată începutul unei etape esențiale în istoria mântuirii, deoarece Fecioara Maria urma să devină mama lui Iisus Hristos.

Spre deosebire de sărbătoarea din august, Nașterea Maicii Domnului nu este precedată de un post special. Ziua de 8 septembrie nu este nici sărbătoare legală în România.

Denumirile de „Maria Mare” și „Maria Mică” sunt specifice tradiției populare și nu înseamnă că una dintre sărbători ar fi mai importantă decât cealaltă.

De ce sunt două sărbători dedicate Maicii Domnului

Cele două date marchează momente complet diferite.

15 august – Sfânta Maria Mare: Adormirea Maicii Domnului și trecerea sa la viața veșnică.

8 septembrie – Sfânta Maria Mică: Nașterea Maicii Domnului.

Ambele sunt sărbători importante în calendarul ortodox, însă au semnificații distincte.

Este corect să spui „La mulți ani” pe 15 august?

Aceasta este întrebarea care apare în fiecare an în jurul zilei de 15 august. În tradiția populară există ideea că nu ar fi potrivit să îi spui „La mulți ani” unei persoane numite Maria de Sfânta Maria Mare, deoarece această zi amintește de Adormirea Maicii Domnului.

Superstiții la Nașterea Maicii Domnului. Ce să nu faci pe 8 septembrie, ziua când plantele nu mai sunt bune de leac

Biserica Ortodoxă nu are însă o regulă generală prin care să interzică această urare.

Adormirea Maicii Domnului nu este privită exclusiv ca un moment de tristețe, ci ca o trecere către viața veșnică. Din acest motiv, transmiterea unei urări unei persoane care își sărbătorește onomastica pe 15 august nu contrazice semnificația religioasă a praznicului.

În România, foarte multe persoane își serbează numele pe 15 august și primesc urări de „La mulți ani”. Altele aleg data de 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, în funcție de tradiția familiei.

Prin urmare, nu este greșit să spui „La mulți ani” pe 15 august. Nu există o interdicție bisericească în acest sens.

Dacă nu știi ce tradiție respectă persoana pe care vrei să o feliciti, 15 august este data cel mai frecvent asociată în România cu onomastica numelui Maria.

Cele mai populare nume sărbătorite de Sfânta Maria

Maria este unul dintre cele mai răspândite nume din România, iar numeroase forme derivate sunt asociate cu sărbătorile dedicate Maicii Domnului.

Printre numele feminine se numără Maria, Mariana, Marina, Marinela, Marieta și Maricica, dar și forme precum Măriuca sau Măriuța.

În cazul bărbaților, sunt întâlnite nume precum Marian, Marin, Marinel și Marinică.

Astfel, indiferent dacă aleg data de 15 august sau pe cea de 8 septembrie, persoanele care poartă aceste nume pot marca sărbătoarea printr-o urare și un gând bun din partea celor apropiați.

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